Voulez-vous vraiment une nouvelle année plus heureuse?

Champagne, soupers, fêtes et vêtements blancs, tout cela que l’homme moderne porte comme une tradition au passage à la nouvelle année. Nous sommes pleins d’habitudes et de rituels pour presque tout dans la vie. Et surtout, je ne crois pas que celui-ci soit mauvais, tant qu’il ne s’arrête pas là.

Parce que ce que je vois, c’est l’être humain faire la fête, souhaiter et même sympathiser avec «bonne chance», visant une année plus heureuse, cependant, en pratique, au fil des mois, la vie continue de la même manière et rien ne change vraiment, était souhaitée lors du passage.

Et ainsi la vie continue, les mêmes comportements, les mêmes résultats, et beaucoup d’entre nous croient encore que porter du blanc, boire de la soupe aux lentilles et faire éclater un vin mousseux avec leurs proches et le bruit des feux d’artifice rendront les choses différentes. Conclusion: La vie suit dans l’aveuglement spirituel que tout ce qu’elle fait est de garder l’humanité dans la conviction que le changement, le pouvoir et les solutions sont en quelque chose en dehors de nous.

Pendant des millénaires, on a dit aux habitants de la Terre une vérité très simple, que je résumerai ici: la même vague qui va, remonte à celui qui l’a émise. Et si chaque homme et chaque femme sur cette planète comprenait cela viscéralement, alors les problèmes seraient tous résolus. Seule la prise n’est pas encore tombée, pas pour la plupart. Et donc les choses pour eux continuent comme d’habitude, jusqu’à ce qu’un jour la fatigue de la répétition constante, de la similitude, de l’ennui et de la frustration leur fasse réaliser qu’il y a quelque chose qui cloche dans leur façon de penser.

En fait, ceux qui ont une année brillante ont compris ce que j’essaie de vous offrir, ils vivent de la bonne façon, même empiriquement, mais ils le font. Parce qu’il ne s’agit pas de foi en quelque chose de spirituel, en un être, en une entité, non, rien de tout cela. Il s’agit de croire en quelque chose à l’intérieur de vous, juste le dernier endroit où nous cherchons habituellement des solutions, n’est-ce pas? Si nous avons des ennuis, ils nous envoient à l’église, le guérisseur, le guérisseur, le magicien, le prêtre, bref, il y a tellement d’options! Mais nous entendons rarement quelqu’un dire: Regardez en vous!

Oui, ça l’est, et c’est précisément en lui que se trouvent toutes les solutions, celles qui peuvent vraiment changer les choses. Ce qui vient de l’extérieur ne peut que remédier, voire réduire les effets, minimiser les choses, mais la transformation de la vérité, seulement lorsque nous entrons en contact avec la force de l’être intérieur, de l’étincelle divine. Mais voulons-nous regarder là-bas? Rien! Après tout, faisons face, à première vue, à nos monstres, qui comme des rideaux couvrent la vue de ce qui est plus bas, c’est-à-dire l’essence cosmique de Dieu.

Et cette année que commence mon message est le suivant: Ayez le courage de chercher les réponses en vous-même, ayez l’audace de porter le «je peux tout faire en moi». Croyez qu’il y a en vous le pouvoir qui change tout et n’ayez pas peur de le regarder, ni d’affronter les conflits, les difficultés et les questions en suspens que vous y portez depuis tant d’années. Cela peut être un peu difficile, bien sûr, après tout, nous n’avons pas l’habitude de nous toucher. Cependant, c’est le seul moyen de vraiment changer votre vie.