«Votre nom»: le réalisateur anticipe un nouveau projet post-apocalyptique

Alors que le box-office japonais actuel continue d’augmenter grâce aux recettes du film basé sur «Demon Slayer« La vérité est que ce n’est pas le premier film d’animation qui a réussi à avoir un impact médiatique qui a réussi à transcender en dehors de son pays d’origine, étant l’un des exemples les plus récents » Your Name « .

Le film sorti en 2016 qui a été réalisé par Makoto shinkai Ce fut pendant quatre ans la production de films d’animation la plus réussie de l’histoire, réussissant à arracher le titre à « Le voyage de Chihiro»Du réalisateur légendaire Hayao Miyazaki.

Après la première de ce qui semble être son œuvre phare, Shinkai a créé en 2019 la bande « Le temps avec toi», Qui réussirait aussi à accumuler une certaine présence médiatique et il semble qu’il travaille sur un nouveau projet, qui cette fois aurait une coupe de style post-apocalyptique.

Les détails de ce nouveau projet ont été révélés par lui-même Shinkai lors d’une discussion récente avec la chaîne de télévision japonaise TV Asahi (via ComicBook.com), où il a partagé quelques mots sur divers sujets. Là, il veillerait à ce que son prochain film soit lié à ce qui arrive à l’humanité dans les moments proches de sa fin.

«C’est une histoire où il se passe quelque chose de plus grand que son pouvoir ne peut rien faire pour l’affecter. En faisant ce film, je veux qu’une partie des gens pense: «Nous nous débrouillerons de manière à résister, non? Le coronavirus est une catastrophe à grande échelle, mais au cours des décennies de notre vie, nous connaîtrons de nombreuses formes de catastrophe, je crois. «

Beaucoup de choses dans la société arriveront à une fin dramatique ou seront radicalement modifiées. Mais même après cela, les gens continueront à chercher un moyen de survivre.

Le réalisateur admet que la pandémie actuelle a eu une grande influence sur ce nouveau film. Shinkai aurait commencé à écrire son scénario au moment où le gouvernement japonais a commencé à mettre le pays dans un état d’urgence complet. Selon le réalisateur, «l’humour du temps est gravé» dans l’histoire qu’il a écrite.

«Je veux faire un film qui reflète les choses auxquelles nous devons faire face après la fin du monde», conclut-il. Le cinéma de Shinkai C’est une histoire dans laquelle la romance est une partie fondamentale de ses histoires, il serait donc intéressant de voir quel tour elle donnera à ce sujet dans un concept de «fin du monde».