Votez pour la 8e édition des Bloxy Awards, obtenez gratuitement l’épinglette de l’électeur

Tout Roblox les joueurs peuvent marquer un « I-Voted! » gratuit. épingler un élément d’avatar dès maintenant en votant pour les nominés de la 8e édition des Bloxy Awards. Cet article est seulement disponible jusqu’au 17 février, alors agissez vite!

Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser l’épinglette gratuite «J’ai voté» est de voter pour vos nominés préférés de la cérémonie de remise des prix de cette année. Il vous suffit de lancer le 8e jeu annuel des Bloxy Awards en Roblox et votez pour les nominés. Après avoir confirmé vos votes, vérifiez votre inventaire pour la 8e épinglette de l’électeur Bloxys, qui est classée comme accessoire | De face.

Le 8th Annual Bloxy Awards, également connu sous le nom de The Bloxys, est un événement annuel organisé par Roblox dans le but de reconnaître chaque année les aspects artistiques, créatifs et sociaux de la base de joueurs massivement populaire du jeu. La cérémonie était à l’origine destinée à Roblox créateurs et animateurs de contenu, selon le Roblox Wiki. Cependant, la remise des prix s’est étendue pour inclure une plus grande variété de représentation de la plate-forme.

Les nominés des 8èmes Bloxy Awards sont les suivants:

Meilleure bande-annonce de jeu

Guerre

La parentalité

Tour de défense

L’ouest sauvage

Meilleur créateur de contenu vidéo

Lyna

Kreekcraft

ItsFunneh

Jouer avecKev

Vidéo Roblox de l’année

ElTrollino

LankyBox

LOGinHDi

FGTeeV

Jeu de l’année

Porcin

Adopte moi!

Royale High

Monde // Zéro

Meilleur nouveau jeu

Outlaster

Brookhaven

Porcin

îles

Meilleur hit Sleeper

MegaMech

L’ouest sauvage

Super Doomspire

Outlaster

Après une année réussie de jeux impressionnants en Roblox, nous sommes convaincus que la réduction de la liste pour chaque catégorie a été difficile. Félicitations à tous les nominés!

Il y a aussi un tour dans le 8e jeu annuel des Bloxy Awards auquel tous les joueurs peuvent participer. Il se compose d’un vaisseau volant qui emmène des groupes de joueurs dans les coulisses du Roblox développeurs. Cela vaut la peine de vérifier pour apprécier tout le travail acharné qui va dans ce jeu!

La 8e édition des Bloxy Awards 27 mars, 12h PST / 20h GMT.

Êtes-vous excité pour le 8e Bloxys? Qui voulez-vous voir gagner cette année? Y a-t-il des catégories qui manquent à vos jeux ou créateurs préférés? Faites le nous savoir dans les commentaires!

