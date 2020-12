Vos cadeaux Samsung: smartphones, tablettes, écouteurs et montres connectées

Volez avec la connectivité 5G au meilleur prix: écran Super AMOLED infini haute définition, quad caméra avec objectif principal 48 mégapixels, processeur Exynos 980 pour jouer et travailler efficacement, et Batterie de 4500 mAh à charge rapide pour pouvoir l’utiliser tout au long de la journée sans avoir à la recharger. Jouez sans latence, partagez des flux sans entrave et jouez en mode pro grâce à la vitesse 5G. Prêt pour votre LIVE? Et en cadeau, un Galaxy Fit 2 pour remettre votre corps en forme. 469299 ACHETER

L’hyper vitesse de la 5G au prix le plus bas dans un terminal avec un écran AMOLED de 6,6 pouces, quatre caméras avec un objectif principal de 48 mégapixels, une gigantesque batterie de 5000 mAh pour ne pas être accroché à un jeu ou à un épisode de votre série favori. Un processeur efficace à huit cœurs pour le travail et les loisirs et disponible en trois couleurs différentes, Prism Black, Prism White et Prism Grey. Obtenez un Galaxy Fit 2 en cadeau et remplissez vos résolutions du Nouvel An. 349329 ACHETER

Écran Super AMOLED de 6,4 pouces et résolution Full HD, quatre caméras avec objectif principal de 48 mégapixels, possibilité d’effectuer des paiements mobiles avec connectivité NFC et, en plus, une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide pour travailler et jouer pendant des heures et des heures et des heures. Un milieu de gamme parfait pour être prêt pour votre LIVE. De plus, prenez un bracelet Galaxy Fit 2 en cadeau pour surveiller votre exercice physique. 299179 ACHETER

Une tablette parfaite pour compléter l’utilisation de votre smartphone habituel, avec un écran 10,4 ”et une résolution de 2000×1200. Connectivité WiFi, processeur Exynos 9611 qui fonctionne à la fois dans votre étude et votre travail, ainsi que pour regarder des films ou jouer à des jeux en plein écran, 4 Go de RAM pour un multitâche exigeant et 64 Go de stockage pour tout ce à quoi vous pouvez penser. Compatible avec le S Pen pour une productivité accrue, plus une batterie de 7040 mAh. 448,99319 ACHETER

Idéal comme première tablette, rapport qualité / prix parfait pour consommer du contenu, design mince, offrant un divertissement dynamique et des performances exceptionnelles. Avec un écran 10,4 ”et une résolution 2000×1200, c’est une équipe spécialement dédiée à ceux qui aiment les films et séries, avec quatre haut-parleurs, la technologie Dolby Atmos et toute la puissance pour profiter de jeux épiques grâce à un processeur octa-core et ses 3 Go de mémoire RAM. De plus, il comprend 2 mois gratuits de YouTube Premium. 319259 ACHETER

Profitez de la gamme Note de Samsung, trois appareils pour les utilisateurs les plus exigeants qui souhaitent combiner travail et loisirs avec une efficacité maximale. Comprend S Pen, un crayon pour tirer le meilleur parti d'une équipe qui améliore le travail et les études. De plus, une caméra professionnelle et un enregistrement vidéo 8K. 1309799 ACHETER

Un classique du produit phare de Samsung désormais avec la connectivité 5G, le haut de gamme à un prix abordable: un appareil pour les utilisateurs exigeants qui ne se contentent pas de peu et avec une gamme de couleurs qui correspond à votre personnalité. Tout ce que vous voulez faire tout ce que vous aimez. Achetez-le jusqu’au 7 janvier et recevez une tablette Galaxy Tab A7 en cadeau. 659659 ACHETER

Le complément idéal de votre smartphone pour étendre encore plus la productivité et les loisirs, deux modèles avec des fonctionnalités qui répondent à vos besoins. Avec la connectivité 5G, la Galaxy Tab est la plus avancée pour travailler et jouer grâce à son écran 120 Hz ultra-fluide, alimenté par notre chipset le plus puissant. Attachez un clavier et vous l’utiliserez comme un ordinateur. Utilisez également le stylet S Pen à latence ultra faible pour écrire comme jamais auparavant. Une expérience de tablette immersive qui change votre façon de travailler et de jouer grâce également à une batterie qui vous accompagnera tout au long de la journée avec une charge rapide. 899599 ACHETER

Dernière génération de smartwatch et moniteur de santé le plus avancé. Galaxy Watch combine la productivité d’un smartphone avec les dernières technologies de santé. Galaxy Watch3 vous aide à gérer votre vie et votre santé sans effort. Disponible en deux tailles de cadran, 45 mm ou 41 mm. Avec un design élégant, un bracelet personnalisable et disponible dans les couleurs Mystic Black, Mystic Silver et Mystic Bronze. Jusqu’au 7 janvier, prenez un bracelet cadeau. 469439 ACHETER