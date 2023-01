Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, prononcera un discours aux Golden Globe Awards 2023

Globes dorés

On a appris que le président ukrainien sera présent le soir des Golden Globes 2023 avec un discours. De quoi s’agira-t-il ?

©GettyVolodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, prononcera un discours lors des Golden Globe Awards 2023.

La Hollywood Foreign Press Association fêtera ce soir une nouvelle édition du Golden Globes 2023, la cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma et de la télévision au cours de l’année écoulée. Les grandes célébrités arrivent à l’hôtel The Beverly Hilton en Californie, mais elles auront aussi un invité spécial. Il s’agit de Volodimir Zelenskiprésident de l’Ukraine, qui enverra un message spécial.

Depuis les invasions russes de février 2022 qui ont conduit à la guerre toujours en cours, différentes personnalités du divertissement ont élevé la voix pour prendre parti et ont approché à la fois le gouvernement ukrainien et Zelensky lui-même. C’est pour cette raison que le président a été invité par la HFPA à faire une déclaration ce mardi à l’intention des personnes présentes et des téléspectateurs.

+Volodimir Zelensky aux Golden Globes 2023

Selon ce qui a été révélé lundi après-midi, Zelenski délivrera un « message spécial de paix » lors de la nuit des Golden Globes 2023. Il sera animé par Sean Penn, qui a abordé la guerre ces derniers temps. Pour le moment, l’organisation n’a pas confirmé si sa comparution se fera en personne ou à distance.

Sean Penn elle a été l’une des premières célébrités à prendre ouvertement parti et à soutenir l’Ukraine. Il s’est rendu sur le territoire pour tourner un documentaire et a eu l’occasion de rencontrer Zelensky pour lui prêter un de ses Oscars afin qu’il puisse réussir la guerre contre la Russie. D’autres acteurs qui se sont prononcés en faveur du président étaient Jessica Chastain, Ben Stiller et Liev Schreiber.

La 80e édition du Ballons d’Or sera télévisé après les controverses de la HFPA ces dernières années qui ont conduit à la séparation de NBC avec eux. En Amérique latine, on peut le voir sur TNT et en Espagne sur Movistar Plus. Ce sera à 19h00 du Mexique, du Guatemala et du Costa Rica; le 20h00 depuis l’Equateur, la Colombie et le Pérou; le 21h00 du Venezuela et de la Bolivie; le 22h00 de l’Argentine, du Chili et du Brésil; et les 02h00 depuis l’Espagne.

