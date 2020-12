Volkswagen dévoile son chargeur robot pour voitures électriques: il s’approche de la voiture garée et la recharge

Un chargeur pour voitures électriques n’a en principe rien de spécial. Après tout, ce sont des prises pour alimenter le véhicule. Certains se démarquent cependant, par exemple les Superchargeurs Tesla pour leur grande capacité de charge. D’autres comme ceux que Volkswagen veut faire faire parce qu’ils sont entièrement autonomes et plus de robots que de chargeurs.





L’idée de Volkswagen est fournir des chargeurs qui peuvent se déplacer librement dans un espace pour se rendre au véhicule à charger. Avec cela, il n’est pas nécessaire d’emmener la voiture dans un espace petit et limité, mais simplement de la garer avec l’assurance qu’elle sera chargée par un robot complètement autonome. Maintenant, Volkswagen montre un prototype de la façon dont il veut fabriquer ce robot-chargeur:

Un certain nombre d’éléments se démarquent du chargeur de voiture électrique Volkswagen. On a par exemple le fait que se déplacer librement grâce à l’utilisation de roues. Cela signifie que tôt ou tard, le chargeur doit également charger sa batterie afin de charger plus de véhicules. Par contre, il y a des yeux qui ne semblent pas contribuer beaucoup plus à part humaniser le chargeur.

Bien que sans aucun doute le plus intéressant soit le bras articulé que Volkswagen a placé pour se connecter aux véhicules. Le chargeur trouve de manière complètement autonome la voiture, sa prise et se connecte pour fournir de l’énergie à travers ce bras. C’est similaire à l’idée que Tesla avait avec son bras-serpent pour se connecter automatiquement à une voiture Tesla.

Révolutionner la voiture et aussi le chargeur

L’idée Volkswagen est certainement intéressante. Alors que les voitures électriques gagnent en popularité les bornes de recharge doivent également grandir et évoluer en tandem. Après avoir résolu le problème de la disponibilité et du déploiement des chargeurs électriques, il est également nécessaire de résoudre qu’il y en a assez pour tout le monde et qu’il est confortable de les utiliser.

Avec ces robots, ce que Volkswagen recherche, c’est que l’utilisateur accède simplement à l’application et charge automatiquement la voiture une fois qu’elle est garée dans un parking spécial. Il permet plus de flexibilité et de confort pour tous.

Pour le moment, cependant, Volkswagen n’a pas détaillé quand ils le réaliseront ni leurs spécifications finales (charge standard, puissance …). Ce qu’ils semblent confirmer, c’est que le projet se développera au-delà d’un simple concept.