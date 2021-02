Voir! Le 1er panorama de Mars depuis le rover Perseverance

Wow, quelle vue.

Le rover Perseverance de la NASA, qui a atterri à la surface de Mars jeudi dernier (18 février), vient de diffuser sa première image panoramique de la surface martienne, a rapporté l’agence aujourd’hui (22 février).

Le rover de la taille d’une voiture a pris le panorama le 20 février 2021, deux jours seulement après son atterrissage dans le cratère de Jezero, un ancien lac à la surface de la planète rouge, à l’aide de ses caméras de navigation embarquées (ou Navcams). Le panorama a été créé ici sur Terre avec six images individuelles prises par les caméras du robot interplanétaire.

La persévérance, ou «Percy», comme certains appellent l’engin, a débarqué jeudi après-midi; Le contrôle de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, a reçu le signal à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT) confirmant que le rover avait atterri avec succès sur la surface martienne dans le cadre de la mission Mars 2020 de l’agence. (La confirmation est arrivée environ 11 minutes après l’atterrissage de Perseverance, car c’est le temps qu’il a fallu au signal radio pour voyager de Mars à la Terre.)

Atterrissage sur Mars du rover Perseverance: tout ce que tu as besoin de savoir

En rapport: La mission du rover Mars 2020 de la NASA en images

Il s’agit de la première image panoramique prise par le rover Perseverance de la NASA. L’image (composée de six images) a été prise le 20 février 2021. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Aujourd’hui, l’agence a publié la première vidéo du rover, prise à la fois par des caméras sur le rover lui-même et par des caméras sur les systèmes Skycrane et parachute qui ont aidé à amener l’engin en toute sécurité à la surface de la planète.

En plus de la vidéo époustouflante, la NASA a également publié un « firehose of data », Justin Maki, a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse un scientifique en imagerie de Persévérance et chef d’équipe des opérations d’instruments. Parmi ces données, il y a une multitude d’images incroyables des premiers jours du rover sur Mars, y compris ce panorama.

Persévérance continuera à prendre des photos et des vidéos sur Mars, et le rover enregistrera également, pour la toute première fois, de l’audio à l’aide d’un microphone à la surface de Mars. Le rover, qui devrait durer au moins deux ans sur la planète rouge (bien que les rovers précédents aient de loin dépassé leurs dates de fin prévues), prend des images détaillées et abondantes pour un certain nombre de raisons.

Avec des images détaillées de la surface martienne, les scientifiques de retour sur Terre peuvent explorer quels types de roches et de matériaux se trouvent réellement dans le cratère de Jezero. Ils peuvent également utiliser ces images pour soutenir l’un des principaux objectifs scientifiques de la mission: trouver des preuves de la vie ancienne sur Mars.

Les scientifiques pensent que le cratère de Jezero était autrefois un immense système de lacs et de deltas, il y a environ 3,5 milliards d’années. Pour cette raison, et parce que la vie telle que nous la connaissons sur Terre dépend de la présence de choses comme l’eau, ils estiment que si la vie existait sur Mars à cette époque, elle vivait probablement dans cet ancien cratère. Cela signifie que, dans l’image panoramique prise par Perseverance, vous regardez un ancien lit de lac où la vie martienne aurait pu prospérer.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.