Voir l’adorable photo du fils d’Anderson Cooper célébrant son premier anniversaire

Wyatt, le fils d’Anderson Cooper, célèbre son premier voyage autour du soleil.

« Aujourd’hui, c’est le premier anniversaire de Wyatt. Je ne peux pas croire que cela fait déjà un an », a écrit mardi le présentateur de nouvelles de CNN et son père fier dans un post Instagram. « Il est gentil et drôle, heureux et gentil, et je l’aime. plus que je n’aurais jamais cru possible.

Cooper, 53 ans, a inclus deux adorables photos du garçon d’anniversaire aux yeux bleus. Sur un plan, on voit Wyatt tenant un gros ballon rouge; dans l’autre, il se prélasse sur une chaise confortable dans un pyjama à pieds.

« Il vous ressemble tellement », a écrit un fan.

Ajout d’un autre, « Mini Cooper! »

Lundi, Cooper a parlé de la personnalité du petit garçon lors d’un segment de CNN intitulé «Ask Anderson (presque) n’importe quoi».

«Il est incroyablement gentil», a révélé Cooper. «Il pleure rarement. Il semble juste être très doux. Il dort selon un horaire.

Plus tôt ce mois-ci, Cooper a déclaré sur « Jimmy Kimmel Live! » qu’il envisage d’organiser une fête pour célébrer le premier anniversaire de Wyatt.

«Je pense que je vais essayer de faire quelque chose. Il ne sait évidemment pas ce qui se passe avec ça, alors je me suis dit que la seule chose qui compte vraiment, c’est de mettre en scène, vous savez, comment ils ont organisé l’atterrissage sur la lune », a plaisanté Cooper. «… Je vais probablement avoir quelques amis et organiser une fête.»

Il est prudent de dire qu’Andy Cohen et son fils de 2 ans, Benjamin, sont sur la liste des invités. Le quatuor apprécie les dates de jeu régulières et Wyatt porte même les vêtements de Benjamin!

Cooper a surpris les téléspectateurs de CNN en avril 2020 lorsqu’il a annoncé en direct qu’il avait accueilli un fils avec l’aide d’une mère porteuse.

«Cela a été une période difficile dans toutes nos vies, et il y a certainement beaucoup de jours difficiles à venir. Il est, je pense, particulièrement important en ces temps difficiles d’essayer de s’accrocher à des moments de joie et de bonheur », a-t-il déclaré. «Même si nous pleurons la perte d’êtres chers, nous avons également la chance d’avoir une nouvelle vie et un nouvel amour.»

Wyatt porte le nom du père de Cooper, décédé lorsque le présentateur de nouvelles avait 10 ans.

«J’espère que je pourrai être aussi bon père que lui», a déclaré Cooper.

Cooper, qui est gay, avait l’habitude de craindre de ne pas faire l’expérience de la paternité.

«Quand j’avais 12 ans et que je savais que j’étais gay et que je pensais à ma vie, cela m’a toujours bouleversé, parce que je pensais: ‘Je ne pourrai jamais avoir d’enfant’», a déclaré Cooper à People l’année dernière. « C’est un rêve qui devient réalité. »

