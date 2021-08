Voir la nouvelle affiche dramatique du film « Spencer » de Kristen Stewart sur la princesse Diana

Lady Di a fait ses débuts à Vegas.

La foule de propriétaires de cinéma à CinemaCon, la convention annuelle du salon professionnel qui se déroule actuellement au Caesars Palace à Las Vegas, a eu un premier aperçu des images de « Spencer », le drame biographique mettant en vedette Kristen Stewart en tant que jeune princesse Diana.

« Spencer », qui se déroule en 1991, se déroule pendant les vacances de Noël et se débat avec la décision de Diana (née Diana Frances Spencer) de mettre fin à son mariage avec le prince Charles. L’acteur anglais Jack Farthing joue aux côtés de Stewart en tant qu’héritier présomptif du trône britannique.

Une affiche pour « Spencer » a été publiée mercredi. NÉON

Les images, qui n’ont pas été mises à la disposition du grand public, présentent des costumes fabuleux, des paysages élaborés et une conversation tendue entre le prince et la princesse de Galles. À un autre moment de la bande-annonce présentée aux participants de CinemaCon, Diana de Stewart se promène dans le domaine et échappe aux paparazzi, et il devient de plus en plus clair que la princesse du peuple a du mal à équilibrer sa personnalité privée et publique.

Avant sa présentation de 20 minutes à CinemaCon, Neon, le studio qui soutient le film, a lancé une nouvelle affiche avec le slogan « Chaque conte de fées se termine ».

Pablo Larrain (« Jackie ») a réalisé « Spencer », qui a été écrit par le créateur de « Peaky Blinders » Steven Knight. Lors de la présentation CinemaCon de Neon, le PDG et fondateur de la société, Tom Quinn, est apparu dans un segment préenregistré avant de vanter des images du drame fantastique « Petite Maman », le dernier long métrage de la réalisatrice de « Portrait of a Lady on Fire », Céline Sciamma, ainsi que l’émotion Documentaire primé à Sundance « Flee ».

CinemaCon se déroule dans une période difficile pour le secteur du théâtre. Après un an sans flux constant de nouveaux films pour attirer le public, la variante delta constitue une nouvelle menace pour le retour du cinéma. En raison des fermetures prolongées des salles de cinéma et des faibles niveaux de fréquentation, les studios ont brisé la tradition de l’industrie en mettant leurs plus gros films sur des plateformes de streaming le même jour que leurs sorties en salles.

Toutes les sociétés hollywoodiennes n’ont pas abandonné l’idée d’une fenêtre théâtrale exclusive. Neon, la société de distribution derrière le lauréat d’un Oscar « Parasite », a sorti plusieurs films dans les salles au milieu de la pandémie, dont « Ammonite », avec Kate Winslet et Saoirse Ronan, et le « Pig » dirigé par Nicolas Cage.

« Spencer » devrait sortir sur grand écran le 5 novembre et semble se retrouver dans la course aux récompenses. Avant ses débuts en salles, le film sera présenté en avant-première au Festival du film de Venise, qui se déroulera du 1er au 11 septembre.