Voir la lune et Mars briller de près la veille de Thanksgiving ce soir

Le mercredi avant Thanksgiving est parfois appelé «Getaway Day» aux États-Unis. Normalement, c’est l’un des jours les plus fréquentés de l’année, car des millions de personnes montent à bord d’avions et de trains ou voyagent en voiture pour passer Thanksgiving avec leur famille et leurs amis. Malheureusement, la pandémie en cours réduira probablement considérablement le nombre de voyageurs cette année.

Mais si vous prévoyez toujours de voyager – et même si vous ne le faites pas – si le temps est clair dans votre région mercredi soir (25 novembre), vous aurez l’occasion de voir ce que sont probablement, pour la plupart des gens, les deux des objets «les plus demandés» à regarder au télescope: la lune et Mars. En ce qui concerne Mars, rappelons qu’au cours de la première quinzaine d’octobre, cette planète s’est rapprochée de la Terre la plus proche qu’elle fera jusqu’en 2035. A cette époque, Mars était absolument éblouissante, se présentant comme le troisième objet le plus brillant de le ciel nocturne à côté de la lune et de Vénus.

Mais les choses ont rapidement changé au cours des six ou sept dernières semaines.

En relation: Préparez-vous pour la “ grande conjonction ” de Jupiter et de Saturne

Mars sera dans la constellation des Poissons, les poissons. Jupiter et Saturne seront également visibles dans le sud-ouest après le coucher du soleil. (Crédit d’image: application SkySafari)

Un fondu notable



Environ 45 minutes après le coucher du soleil mercredi soir, regardez vers le ciel est-sud-est et à environ un tiers de la hauteur de l’horizon, vous verrez une lune gibbeuse croissante, quatre jours après la phase du premier quart et cinq jours avant la pleine. Situé à environ 5 degrés au-dessus et légèrement à gauche de la lune, vous verrez Mars, qui continue de s’éloigner régulièrement de la Terre.

Alors que nous appelons Mars la «planète rouge», vous verrez qu’en réalité, elle brille avec plus d’une teinte jaune-orange. Cette coloration est due à l’oxyde de fer rouillé qui recouvre une grande partie de la surface martienne. Ici sur Terre, nous avons quelque chose d’assez similaire à celui dans les couleurs du célèbre Painted Desert en Arizona. Pourtant, la couleur jaune-orange suggérait apparemment du sang aux anciens observateurs du ciel, et puisque les “étoiles errantes” que nous connaissons comme des planètes étaient nommées pour d’anciennes divinités, il semblait approprié de nommer ce vagabond topaze après le dieu de la guerre.

Le 1er novembre, Mars a flambé à une magnitude de -2,1 – plus brillante que Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel nocturne – à une distance de 43,7 millions de miles (70,4 millions de kilomètres) de la Terre. Mais mercredi soir, il sera 12,5 millions de miles (20,1 millions de km) plus loin de nous et par conséquent aura diminué sensiblement à une magnitude de -1,3, soit seulement environ la moitié de la luminosité qu’il était le 1er novembre.

Ne vous y trompez pas, cependant; Mars est toujours un objet brillant, n’apparaissant qu’un peu plus sombre que Sirius. Mais quand vous le comparez à ce qu’il était au début d’octobre, alors qu’il se rapprochait beaucoup plus, il a connu un certain ralentissement.

Mars apparaît maintenant plus de trois fois plus faible, et à la fin du mois de novembre dans les télescopes, son disque apparaîtra 27% plus petit que début octobre.

Changement d’orientation



Néanmoins, la lune et Mars constitueront toujours un tableau attrayant et accrocheur partout où le ciel est clair. Et il sera très intéressant de voir comment leur orientation les uns par rapport aux autres semblera changer au cours de la nuit. Vers 18 h 15, heure locale, ils apparaîtront au-dessus de l’horizon sud-est, avec Mars se tenant directement au-dessus de la lune. Quand ils apparaissent le plus haut dans le ciel – plein sud – à 21 heures, Mars apparaîtra au-dessus et légèrement à droite de la lune. Et vers 2 heures du matin (tôt le matin de Thanksgiving), ils planeront bas au-dessus de l’horizon ouest, se préparant à se coucher bientôt côte à côte, la lune apparaissant à gauche de Mars.

À partir de là, Mars continuera à rétrécir et à s’assombrir à mesure que sa distance par rapport à la Terre augmentera. Au milieu de l’hiver, même un grand télescope aura du mal à faire ressortir les caractéristiques de surface. D’ici là, Mars ne sera plus qu’un petit point.

Joe Rao est instructeur et conférencier invité au Hayden Planetarium de New York. Il écrit sur l’astronomie pour le magazine Natural History, le Farmers ‘Almanac et d’autres publications. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.