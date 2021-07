Voici votre premier aperçu de l’éditeur de piste de Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Piste de Lancement Défi Looping, coffret de jeu pour petites voitures avec circuit et lanceur, Jouet pour enfant, FTH82

Des voitures légendaires, une piste orange et un propulseur pour un moment de jeu, d’action et de vitesse Hot Wheels unique. Quatre coffrets différents pour des moments de jeu et d'action uniques ! Comprend des propulseurs à activer pour affronter vos amis dans des courses redoutables ! Chaque coffret peut se connecter à d’autres coffrets Hot Wheels (vendus séparément) pour encore plus d’action ! Collectionnez-les tous pour construire un univers incroyable de cascades !