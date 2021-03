Voici votre chance de gagner un pack de prix Persévérance!

La communauté 45secondes.fr est toujours en effervescence sur le Mission du rover Perseverance sur Mars , ce qui n’est pas surprenant. Cette mission est une étape importante pour en apprendre davantage sur d’éventuelles anciennes la vie sur la planète rouge . Nous avons décidé de canaliser une partie de cette excitation vers un cadeau spécial ce mois-ci!

Un heureux gagnant repartira avec:

Il n’y a pas de meilleur moyen de marquer le fait que vous étiez là pour assister au jour où Perseverance a atterri avec succès sur Mars. Pour entrer, il suffit de se diriger vers ce fil et suivez les instructions du cadeau. Suivez toutes les étapes pour vous assurer que votre entrée est valide!

Vous avez jusqu’à 23 h 59 HNE le 2 avril 2021, entrer. Lisez la suite pour les conditions générales complètes.

Participez d’ici le 2 avril 2021 pour gagner cette pièce d’atterrissage commémorative Persévérance du rover martien et un écusson de mission. (Crédit d’image: Future)

Termes et conditions:

Le cadeau – «Le cadeau de ce mois-ci est tout au sujet de Mars et de la persévérance! («Concours») – commence à 13 h (midi) heure de l’Est («HE») le 3 mars 2021 et se termine à 23 h 59 HE le 2 avril 2021 («Période du concours»).

ADMISSIBILITÉ: Ce concours est ouvert dans le monde entier, aux utilisateurs âgés de 16 ans ou plus. Il n’y a pas de frais d’inscription et aucun achat requis pour participer à ce concours. En participant à ce concours, un participant indique qu’il accepte d’être lié par ces termes et conditions. Employés, dirigeants, administrateurs et agents de Future PLC. («Sponsor»), 45secondes.fr et leurs parents respectifs, filiales, sociétés affiliées et agences de publicité et de promotion, y compris tous les fournisseurs fournissant des services dans le cadre de ce concours, et les membres de leur famille immédiate (conjoint, parent, enfants, frères et sœurs et leurs les conjoints respectifs, quel que soit leur lieu de résidence) et les personnes vivant dans le même ménage, qu’elles soient ou non apparentées, ne sont pas éligibles. Nul là où il est interdit. Soumis à toutes les lois fédérales, étatiques et locales applicables.

COMMENT PARTICIPER: Pour participer, visitez ce fil («Page de participation au concours») pendant la période du concours et suivez les instructions pour participer au concours. Les inscriptions générées par script, macro ou autre moyen automatisé ou par tout moyen qui subvertit le processus d’inscription sont nulles. Les inscriptions deviennent la propriété exclusive du commanditaire. Le commanditaire se réserve le droit de disqualifier toute inscription qu’il juge, à sa seule discrétion, non conforme au présent règlement officiel.

DÉTERMINATION DES GAGNANTS: Les gagnants potentiels seront sélectionnés par le commanditaire lors d’un tirage au sort le ou vers le 5 avril 2021 parmi toutes les inscriptions éligibles reçues. Les chances de gagner dépendent du nombre d’inscriptions éligibles reçues. Les décisions du commanditaire concernant la détermination du gagnant sont finales et exécutoires.

NOTIFICATION AUX GAGNANTS: Les gagnants potentiels seront contactés par e-mail et peuvent être tenus de signer et de retourner un affidavit d’admissibilité, une décharge de publicité (sauf là où cela est interdit) et une décharge de responsabilité dans les cinq (5) jours suivant la date d’émission. Le retour d’un prix ou d’une notification de prix comme non livrable, le défaut de signer et de renvoyer la documentation demandée dans le délai spécifié, l’incapacité du commanditaire à contacter un gagnant potentiel dans un délai raisonnable ou le non-respect du présent règlement officiel par un gagnant potentiel entraînera disqualification et, à la seule discrétion du commanditaire, le prix peut être attribué à un autre gagnant.

PRIX

(1) Patch de mission du programme d’exploration de la persévérance JPL de la NASA

(1) Pièce d’atterrissage de la persévérance sur Mars de la NASA

Les prix sont incessibles et non transférables et ne peuvent pas être échangés contre de l’argent. Les prix sont attribués «tels quels» sans aucune garantie, expresse ou implicite. Les gagnants sont responsables de toutes les taxes fédérales, étatiques et locales ainsi que de tous les coûts et dépenses associés à l’acceptation et à l’utilisation des prix non spécifiés dans les présentes comme étant fournis. Les gagnants ne peuvent pas remplacer un prix, mais le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de remplacer un prix par un autre de valeur comparable ou supérieure. Tous les détails du prix sont à la seule discrétion du commanditaire. Limite d’un (1) prix par personne / adresse e-mail / foyer.

SUBVENTION DE PUBLICITÉ: La participation au concours constitue la permission du participant pour le commanditaire et ses délégués d’utiliser le nom du participant, le nom d’utilisateur des médias sociaux, la ville et l’État de résidence et la ressemblance (y compris, sans s’y limiter, la photo de profil des médias sociaux), à des fins publicitaires et promotionnelles, de quelque manière que ce soit, dans tous les médias actuellement ou ultérieurement conçus, dans le monde entier à perpétuité, sans autre compensation, notification ou autorisation, sauf là où la loi l’interdit et comme prévu autrement dans les présentes.

CONDITIONS GÉNÉRALES: Chaque participant accepte: (a) de se conformer au présent règlement officiel et aux décisions du commanditaire et des juges, qui seront finales et exécutoires à tous égards; (b) d’assumer tous les risques, responsabilités et responsabilités pour toute blessure corporelle, perte, préjudice, dommage (y compris, sans limitation, les dommages matériels, les blessures corporelles et la mort), réclamation (y compris, sans limitation, les réclamations fondées sur le droit d’auteur ou la marque violation, droits de publicité ou de confidentialité, diffamation et représentation sous un faux jour), actions, coûts et dépenses découlant directement ou indirectement de la participation à ce concours; et (c) d’indemniser, de libérer, de congédier et de dégager de toute responsabilité le commanditaire et leurs parents respectifs, filiales, sociétés affiliées et agences de publicité et de promotion et tous les dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres, agents et employés respectifs des entités ci-dessus et leurs successeurs. et cède (collectivement, les «parties exonérées») de toutes les réclamations, blessures, responsabilités, pertes et dommages de toute nature à des personnes, y compris la mort, ou des biens résultant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de ou liés à la participation du participant au concours, le fonctionnement de ce concours et / ou l’acceptation ou l’utilisation du prix. Les parties libérées ne sont pas responsables (i) des actions de participation, des entrées, des tweets ou des commentaires ou des messages perdus, en retard, incomplets, endommagés, inexacts, volés, retardés, mal acheminés, non livrés ou déformés; (ii) réseau, serveur, fournisseur d’accès Internet (FAI), site Web ou autres connexions, disponibilité ou accessibilité ou problèmes de communication perdus, interrompus ou indisponibles; (iii) échec des transmissions, des lignes ou des câbles informatiques, par satellite, par téléphone ou par câble; (iv) des transmissions confuses, brouillées, retardées ou mal acheminées ou des dysfonctionnements, des pannes ou des difficultés de matériel informatique ou de logiciel; (v) d’autres erreurs ou difficultés de quelque nature que ce soit, qu’elles soient humaines, mécaniques, électroniques, informatiques, de réseau, typographiques, d’impression ou autres, liées ou en relation avec le Concours, y compris, sans s’y limiter, les erreurs ou difficultés pouvant survenir en relation avec l’administration du concours, le traitement des inscriptions, l’annonce du prix ou dans toute action de participation ou tout matériel lié au concours; (vi) toute information incorrecte ou inexacte, qu’elle soit causée par les utilisateurs, la falsification, le piratage ou par tout équipement ou programme associé ou utilisé dans le concours; ou (vii) des blessures ou des dommages à l’ordinateur de toute personne liés à ou résultant de la participation à ce concours. Les personnes qui altèrent ou abusent de tout aspect du concours ou d’une page de sponsor ou d’un compte de réseau social, qui agissent de manière antisportive ou perturbatrice ou qui enfreignent le présent règlement officiel, tel que déterminé uniquement par le sponsor, seront disqualifiées et toutes associées. les inscriptions seront annulées. Si une partie du concours est, de la seule opinion du commanditaire, compromise par un virus, des vers, des bogues, une intervention humaine non autorisée ou d’autres causes qui, de la seule opinion du commanditaire, corrompent ou altèrent l’administration, la sécurité, l’équité ou jouer ou soumettre des inscriptions, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de suspendre, de modifier ou de mettre fin au concours (ou à toute partie de celui-ci) et s’il est mis fin, à sa discrétion, de sélectionner le gagnant au hasard parmi toutes les inscriptions éligibles et non suspectes reçues. avant que des mesures ne soient prises ou autrement jugées équitables et appropriées par le commanditaire.

COLLECTE DE DONNÉES: Les informations soumises dans le cadre de ce concours seront utilisées conformément à la politique de confidentialité du commanditaire, disponible sur https://www.futureplc.com/privacy-policy/

LISTE DES GAGNANTS: Les noms des gagnants seront affichés sur ce fil:

https://forums.45Secondes.fr/threads/this-months-giveaway-is-all-about-mars-and-perseverance.37489/

après la fin du concours.

COMMANDITAIRE: Future Plc., 150 Fifth Avenue, 9th Floor, New York, NY 10011

Cette promotion n’est en aucun cas sponsorisée, approuvée ou administrée par, ou associée à, Instagram ou Facebook.