Voici tous les différents modèles de maison Etude de tous les temps de 1999 à 2020

maison d’étude est maintenant devenue une marque mondiale pour la K-Beauty et les cosmétiques. Leurs modèles deviennent à peu près aussi emblématiques que la marque elle-même. Voici les modèles pour Etude House de 1999 à aujourd’hui!

1. Jun Ji Hyun

La célèbre actrice Jun Ji Hyun était autrefois mannequin pour la marque en 1999.

2. SES

Le groupe de filles SES a été mannequin en 2000.

3. Song Hye Kyo

L’actrice populaire était l’un des modèles les plus anciens de la marque road shop. Elle a modelé pour eux entre 2001 et 2006.

4. Go A Ra

Go A Ra a pris la relève en 2006 et est resté avec la marque jusqu’en 2008.

5. Park Shin Hye

En 2009, lorsque la marque a commencé son expansion à l’étranger, Park Shin Hye a été sélectionné comme modèle aux côtés de Lee Min Ho.

6. 2NE1

Certains ne s’en souviennent peut-être pas car Etude House est une marque résolument féminine, mais les mégastars hiphop 2NE1 ont été modélisés pour eux en 2010.

7. Parc Sandara

Plus tard, Sandara Park est devenu le seul modèle de tout le groupe. Elle a modelé pendant un an entre 2011 et 2012.

8. Krystal et Sulli de f (x)

Krystal et Sulli ont modelé pour la marque entre 2013 et 2014, avec SHINee ainsi que.

Ils étaient certainement l’un des modèles représentatifs de la marque.

9. Krystal

Par la suite, Krystal a obtenu un contrat de modélisation solo jusqu’en 2017.

10. Velours rouge

Son junior, Red Velvet, a pris la relève en 2018.

Bonus: IOI

Bien qu’ils n’aient pas été sélectionnés comme modèles officiels, IOI a aidé à promouvoir l’une de leurs lignes de rouge à lèvres en 2016.

Bonus: Kim Doa

Kim Doa de Produire 101 la renommée est devenue un sous-modèle pour la marque!