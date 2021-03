Voici quelles informations WhatsApp recueille à votre sujet (et comment les obtenir)

Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Twitter ne sont pas les seuls à collecter des informations auprès de leurs utilisateurs. La plateforme de messagerie instantanée Whatsapp en est un exemple: la plateforme est l’une des plus utilisées au monde et les conversations qui s’y déroulent restent absolument privées; d’autre part, l’application collecte d’autres types de données que les utilisateurs peuvent demander avec une procédure simple mais plutôt bien cachée.

Comment savoir quelles données WhatsApp recueille

Pour faire envoyer les informations que WhatsApp recueille sur ses activités, vous devez visiter les paramètres de l’application, puis allez dans la section Compte et appuyez sur l’élément Demander des informations sur le compte. L’écran qui s’ouvre fournit un résumé de ce que la fonctionnalité que vous êtes sur le point de sélectionner propose, et la description se lit comme suit: « Créez un rapport des informations et paramètres de votre compte WhatsApp que vous pouvez accéder ou transmettre à une autre application ». Appuyez sur la touche ci-dessous lance la création du rapport, que les managers mettront à disposition dans un délai de environ 3 jours. À la fin de la procédure, l’application enverra une notification à la suite de laquelle il sera possible télécharger les données sur le smartphone dans un fichier compressé.

Quelles sont les données collectées par WhatsApp sur les utilisateurs

Les informations utilisateur qui restent stockées sur les serveurs WhatsApp ne concernent pas tant les conversations – dont les sauvegardes sont enregistrées dans les comptes utilisateur Gmail et iCloud et protégées par cryptage. LE fichiers compressés qui sont obtenus avec la création du rapport incluent tout ce qui ne concerne pas spécifiquement le contenu des chats. Cela va de Informations de base tels que le numéro de téléphone, le nom d’affichage et la photo de profil pour accéder aux numéros de l’annuaire téléphonique, les groupes que vous fréquentez et les restrictions de confidentialité telles que les numéros bloqués et ceux auxquels la visualisation de l’état est interdite. Ils ne manquent pas Informations techniques comme le modèle du téléphone utilisé, la version de WhatsApp utilisée, la ou les adresses IP à partir desquelles vous vous connectez et la date de création du compte.

Restez à l’écart des conversations: comment les obtenir

Toutes ces informations sont visibles par WhatsApp et le groupe Facebook mais restent en sécurité sur les serveurs de l’entreprise. Ce qu’aucune entreprise n’est en mesure de voir, c’est le contenu des conversations, pour obtenir laquelle la procédure à suivre n’en est qu’une: exportez-les un par un en utilisant la fonction appropriée dans les conversations. En fait, les sauvegardes de chat normales restent cryptées et ne peuvent être utilisées que pour transporter des discussions d’un téléphone à un autre avec une autre installation WhatsApp liée au même compte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂