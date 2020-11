Voici pourquoi J-Hope de BTS a changé son style de rap pour “BE”

Avez-vous remarqué à quel point BTSde J-Hope retentit en rappant sur «Blue & Grey», l’un des nouveaux morceaux de ÊTRE? Dans une nouvelle interview, il a expliqué pourquoi et comment il avait décidé de changer de style rap pour le nouvel album du groupe.

À la base, le nouvel album de BTS est inspiré par la façon dont la vie a changé à l’ère de la pandémie COVID-19. Avant l’annonce de l’album, les membres ont exprimé les profondes difficultés émotionnelles qu’ils ont traversées au cours de l’année écoulée dans un discours prononcé au Les Nations Unies 75e Assemblée générale. Au cours de ce discours, J-Hope a révélé que le groupe avait décidé de mettre ces émotions dans leur musique – ce qui a finalement abouti à ÊTRE.

Nous avons embrassé toutes ces émotions et nous avons tous les sept commencé à faire de la musique ensemble. C’est de là que vient la musique, et cela nous a rendus honnêtes. – J-Hope

Naturellement, les émotions et les expériences du groupe pendant la pandémie ont inspiré les paroles de leurs nouvelles chansons, chaque membre apparaissant au moins une fois dans ÊTREcrédits d ‘écriture de chansons. Mais en plus de cela, ces changements émotionnels ont également affecté la musique d’autres manières, comme le style rap de J-Hope.

Dans une nouvelle interview avec Magazine Weverse, J-Hope a été interrogé sur son rap sur «Blue & Grey» en particulier. Co-écrit par J-Hope, Suga, RM, et V, la ballade pop acoustique est une expression de la dépression et de l’anxiété à travers la couleur. J-Hope a expliqué qu’après avoir fait beaucoup de chansons brillantes dans le passé, les membres ont décidé de se concentrer sur des morceaux plus émotionnels comme «Dis-easeas» et «Blue & Grey» pour ÊTRE.

Je ne voulais pas faire une chanson trop joyeuse cette fois. J’ai pensé qu’il serait préférable de faire des chansons plus douces sur la façon dont je me sentais tout ce temps. – J-Hope

Et, en plus de changer de focus pour un son plus doux, J-Hope a également changé son style de rap sur «Blue & Grey». Dans son couplet, les ARMYs ont remarqué que la voix de J-Hope sonnait complètement différente de celle habituelle, certains décrivant le ton comme «frappant en chuchotant». Selon J-Hope, c’était complètement intentionnel: «je voulais [the rap] pour avoir l’air de parler, en fait«.

Il a expliqué que le ton et la sensation de sa voix changent complètement en fonction de la façon dont il vocalise son rap. Puisque «Blue & Grey» est une chanson plus brute et émouvante que de nombreuses pistes de BTS, il semble que J-Hope voulait créer un sentiment plus intime en parlant-rap dans son couplet.

Heureusement, il avait son chef à ses côtés pour l’aider à trouver le bon style pour «Blue & Grey». J-Hope a révélé que RM l’avait aidé «énormément», lui donnant des conseils alors qu’il essayait une gamme de vocalisations de rap.

En s’éloignant de son style typique, J-Hope a admis qu’essayer quelque chose de nouveau pour «Blue & Grey» était rafraîchissant, d’autant plus que c’était une voie qu’il voulait toujours essayer. Voilà, expliqua-t-il, ce que ÊTRE est tout à propos de lui.

Je pensais que ça ne marcherait pas mais je pense que ça a marché après tout… BE est un peu comme le premier pas sur un chemin inconnu, donc il y avait des parties qui étaient difficiles, et aussi des parties qui étaient un changement bienvenu. – J-Hope

De même, J-Hope a essayé quelque chose de différent dans la chanson auto-composée «Dis-eas» aussi. Le rappeur a déclaré que son couplet dans la chanson était l’un des plus longs qu’il ait fait depuis longtemps, et que cela semblait «naturel» parce qu’il «correspondait juste au rythme des mots quand ils partaient [his] bouche«.