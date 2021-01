Voici les missions spatiales à surveiller en 2021

Alors que 2020 a été une année difficile pour l’industrie spatiale (et tout le monde) au milieu de la pandémie de coronavirus, un tas de missions passionnantes qui seront lancées ou arriveront à destination en 2021 ont continué à avancer.

De Mars aux astéroïdes, aux robots, aux humains et bien plus encore, nous verrons l’exploration spatiale continuer à se développer à travers le système solaire. Nous verrons également de nouvelles fusées prendre leur envol auprès de sociétés telles que Firefly Aerospace et Relativity Space.

Voici ce que nous attendons avec impatience:

1) Trois pays arrivent sur Mars

L’industrie spatiale est en pleine expansion et la planète rouge est la destination la plus chaude pour les missions, semble-t-il. La NASA poursuivra sa longue quête de vie avec le Rover de persévérance , qui mettra en cache des échantillons martiens pour une analyse éventuelle sur Terre et testez le tout premier hélicoptère sur Mars, appelé Ingenuity .

La Chine est ambitieuse Tianwen-1 mission, la première mission sur Mars pour le pays, verra un orbiteur, un atterrisseur et un rover tous explorer la planète rouge. Les Émirats arabes unis ont également envoyé leur première mission, l’orbiteur Hope , sur Mars pour inspirer la «prochaine génération».

2) Deuxième mission de test sans équipage de Starliner

Boeing a eu un certain nombre de problèmes lorsque son équipage commercial Starliner Orbital Test Flight-1 (OFT-1) a lancé dans l’espace en 2019 – il n’a pas atteint la Station spatiale internationale comme prévu et la NASA et la société ont enquêté et mis en œuvre certaines leçons apprises pour un autre essai en 2021.

Boeing espère lancer une deuxième tentative le 29 mars 2021 après avoir résolu les problèmes logiciels qui ont empêché Starliner d’atteindre sa destination pour la première fois. Si Boeing réussit, cela fera de Starliner le deuxième vaisseau spatial commercial pour équipage certifié pour amener les astronautes en orbite, après Crew Dragon de SpaceX.

3) Vol d’essai de l’équipage Starliner

En supposant que Starliner réussisse son test en vol sans équipage, Boeing prévoit d’envoyer trois astronautes à la Station spatiale internationale au plus tôt en juin 2021. Les astronautes de la NASA Mike Fincke, Nicole Mann et Barry « Butch » Wilmore voleront avec le premier vol d’essai avec équipage de Boeing. L’astronaute de Boeing Chris Ferguson était à l’origine affecté à la mission, mais a quitté le vol souvent retardé pour des raisons personnelles en octobre 2020 .

4) Un rover japonais chevauche la première fusée Vulcan de l’ULA

(Crédit d’image: Sierra Nevada Corp.)

Le premier rover lunaire du Japon, appelé Yaoki, prendra son envol à bord de la mission recrue de la nouvelle fusée Vulcan Centaur de United Launch Alliance en 2021. Le nouveau booster sera éliminer progressivement les moteurs de fabrication russe qui a alimenté la longue ligne Atlas de ULA, en les remplaçant par des moteurs fabriqués par Blue Origin.

Yaoki s’envolera vers la lune avec la société Astrobotic’s basée à Pittsburgh Lander pèlerin lors d’une mission parrainée par le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA. Si la mission se déroule comme prévu, le incinération des restes du célèbre écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke sera déposé sur la lune.

5) Début de la nouvelle fusée Glenn de Blue Origin

(Crédit d’image: Blue Origin)

L’entreprise Blue Origin basée dans l’État de Washington enverra sa première fusée orbitale en 2021 , si tout se passe comme prévu. Nommée New Glenn d’après l’astronaute de la NASA Mercury John Glenn, la fusée peut envoyer jusqu’à 14 tonnes (13 tonnes) en orbite géostationnaire et 50 tonnes (45 tonnes) en orbite terrestre basse.

La NASA et Blue Origin ont récemment annoncé la fusée sera ajoutée à la flotte de lanceurs commerciaux de la NASA ; La NASA a déjà utilisé la fusée suborbitale New Shepard de Blue Origin (du nom de l’astronaute de la NASA Mercury Al Shepard.)

6) Le télescope spatial James Webb est lancé le 31 octobre

(Crédit d’image: NASA / Chris Gunn)

L’ambitieux télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA, dont les scientifiques espèrent qu’il en révélera davantage sur les atmosphères des exoplanètes et le premier univers, a déjà été retardé de plusieurs années depuis sa date de lancement initiale en 2007. Mais, malgré ces retards, le télescope est presque prêt maintenant. et les tests finaux sont en cours de préparation sur certaines de ses pièces les plus complexes, telles que son pare-soleil.

Juillet 2020, la pandémie a forcé JWST de retarder de sept mois en 2021, de mars à octobre. Cependant, si le télescope peut rendre cette date possible, la NASA veut faire le bon télescope et prendra le temps dont il a besoin, dit l’agence.

7) Lancement de la mission Lucy de la NASA sur huit astéroïdes

Une nouvelle mission ambitieuse de la NASA appelée Lucy devrait être lancée en octobre ou novembre pour étudier huit roches spatiales sur près d’une décennie.

Le vaisseau spatial sera le premier de la NASA à visiter les astéroïdes troyens de Jupiter , qui orbite autour du soleil en deux groupes; un groupe est derrière Jupiter et un autre est devant lui. Lucy passera également devant un astéroïde de la ceinture principale en route vers l’énorme planète géante gazeuse.

8) Le SLS megarocket de la NASA lance la première mission lunaire

Si la NASA est ambitieuse Space Launch System megarocket peut surmonter ses obstacles aux tests cette année et la construction est terminée à temps, la mission Artemis I de l’agence volera autour de la lune après un lancement en novembre 2021.

Ce sera le premier lancement pour SLS et le deuxième pour le vaisseau spatial Orion de la NASA, qui avait d’abord un mission spatiale non équipée en 2014 . Artemis I est la clé des plans de la NASA visant à atterrir des humains sur la lune, car l’agence prévoit une mission lunaire orbitale avec équipage en 2023, puis un atterrissage en équipage en 2024. Le respect de la date limite d’atterrissage, cependant, peut également être conditionnel à ce que la NASA reçoive plus d’argent pour son système d’atterrissage humain, L’administrateur Jim Bridenstine a averti le Congrès .

9) Mission d’atterrissage lunaire en Russie au pôle sud

(Crédit d’image: NPO Lavochkin)

L’atterrisseur russe Luna-25 est peut-être le premier engin russe à atteindre la surface de la lune puisqu’il faisait partie de l’Union soviétique. La Russie envisage de lancer la mission lunaire en 2021 avec neuf instruments à bord.

Luna-25 atterrira au pôle sud de la lune pour rechercher le régolithe lunaire et l’exosphère (atmosphère). Cette région est envisagée pour des missions lunaires avec équipage par la NASA et d’autres agences spatiales à l’avenir. L’Union soviétique a envoyé plusieurs missions sans équipage sur la lune entre les années 1950 et 1970, y compris le premier vaisseau spatial à frapper la surface (Luna 2 en 1959), le premier vaisseau spatial à terre molle (Luna 9 en 1966) et le premier robot lunaire. (Luna 17 / Lunokhod 1 en 1970), entre autres jalons.

10) Test de nettoyage des déchets spatiaux Astroscale

(Crédit d’image: Astroscale)

La mission ELSA-d (End-of-Life Services by Astroscale-Demonstration) devrait lancement en mars 2021 sur une fusée russe Soyouz du Kazakhstan dans le but de faire face à la problème croissant des débris spatiaux en orbite .

La mission à deux engins spatiaux comprend un 385 lb. (175 kilogrammes) « servicer » et un 37 livres. (17 kg) « client » qui utilisera la technologie de rendez-vous et un mécanisme de capture magnétique en orbite. Les débris orbitaux devraient augmenter dans les années à venir, car de plus en plus d’entreprises envoient de minuscules engins spatiaux en orbite terrestre basse.

11) Les astronautes privés volent vers la Station spatiale internationale

SpaceX prévoit d’envoyer des astronautes avec la société Axiom Space basée à Houston dans l’espace en 2021 pour une mission à la Station spatiale internationale.

Le voyage comprendra probablement huit jours à la gare et deux jours de temps de trajet. Alors que les touristes ont déjà visité la station spatiale, Axiom note que ce sera « le tout premier voyage entièrement privé » vers la station. La NASA espère ouvrir la station spatiale pour encore plus d’opportunités commerciales à l’avenir, bien que le Congrès n’ait pas donné à l’agence autant d’argent que souhaité au cours de l’exercice 2021 pour ces plans.

12) Atterrissage sur la lune par les machines intuitives de Houston

La société Intuitive Machines, basée à Houston, prévoit de pilotez l’atterrisseur robotique Nova-C sur un vol sponsorisé par la NASA en 2021 , lancement sur une fusée SpaceX Falcon 9. L’atterrisseur enverra à la surface cinq charges utiles de la NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS) et enverra des données à notre planète pendant 13,5 jours terrestres.

D’autres charges utiles des clients voleront à bord du Nova-C car l’atterrisseur a encore de la capacité pour la mission. «Notre partenariat avec Intuitive Machines est un excellent exemple de deux entreprises privées travaillant avec la NASA pour faire progresser l’exploration spatiale», a déclaré Gwynne Shotwell, présidente de SpaceX dit dans un communiqué .

13) Premier lancement commercial du vaisseau spatial de SpaceX dans l’espace

Après plusieurs tests ambitieux en 2020, SpaceX pourrait envoyer sa première charge utile commerciale en altitude sur un vaisseau spatial Starship en 2021. Jonathan Hofeller, vice-président des ventes commerciales de SpaceX, a déclaré en juin 2019 que le l’entreprise discutait avec plusieurs entreprises de télécommunications pour cette opportunité de lancement .

Même si SpaceX ne fait pas cette date provisoire, cependant, il avance rapidement avec le développement de Starship, y compris un test de manœuvre ambitieux en décembre 2020 . La société prévoit d’utiliser à terme Starship pour des missions avec équipage sur Mars.

14) De nouvelles fusées prennent leur envol

La United Launch Alliance, Blue Origin et SpaceX ne sont pas les seules entreprises à prévoir de lancer de nouvelles fusées en 2021. Plusieurs sociétés de lancement de petits satellites espèrent également atteindre l’orbite dans l’année à venir, notamment Firefly Aerospace, Relativity Space et Virgin Orbit.

Firefly Aerospace, basée au Texas, espérait initialement lancer sa première fusée Alpha, un propulseur à deux étages pour les lancements de petits satellites, en 2020, mais vise maintenant plusieurs missions en 2021. En plus du premier lancement de la fusée Alpha depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie , Firefly prévoit de lancer au moins deux autres missions en 2021 dans le cadre d’un nouvel accord de lancement avec Adaptive Launch Services.

Relativity Space est une startup de Los Angeles, en Californie, qui construit la fusée Terran 1, un propulseur entièrement imprimé en 3D qui lancera de petits satellites à partir de stations à Cap Canaveral, en Floride et à Vandenberg. La société devrait lancer son premier vol en 2021 et a récemment reçu son deuxième contrat de lancement de la NASA parmi d’autres accords commerciaux.

Virgin Orbit est une société de lancement de petits satellites fondée par le milliardaire britannique Sir Richard Branson, issue de la société de tourisme spatial Virgin Galactic de l’entrepreneur. Virgin Orbit construit LauncherOne, une fusée aérienne pour les lancements de petits satellites, et a déjà lancé un vol d’essai qui n’a pas atteint l’espace.

La société avait espéré lancer un deuxième vol d’essai de LauncherOne en décembre 2020, mais la pandémie de coronavirus en cours a retardé le vol.

