Voici les jeux Xbox avec des jeux Gold pour janvier 2021

Nous savons que vous voulez commencer l’année du bon pied, et rien de mieux que de connaître les jeux Xbox Live Gold de janvier 2021 pour cela.

Coupable, cela semble un mensonge, mais un an s’est écoulé. Oui, oui, vous n’avez pas besoin de regarder le calendrier, croyez-nous sur parole. La vérité est qu’avec tout ce qui s’est passé, il est normal de se sentir comme si c’était arrivé dans un vrai soupir. Mais nous ne devons pas regarder en arrière, disent les potins, nous devons donc regarder vers l’avenir. Et la vérité est que nous aimons ce que nous voyons, du moins en ce qui concerne les jeux Jeux Xbox avec Gold Janvier 2021.

Car il semble que Microsfot veuille commencer l’année en faisant de bons cadeaux, pour que nous commencions avec le sourire aux lèvres. C’est pourquoi, pour commencer, nous avons à notre disposition les grands petits cauchemars, disponibles en téléchargement tout au long du mois. Mais si nous voulons mettre une certaine exclusivité et un sentiment d’urgence dans la chose, vous pouvez y aller en notant que du 16 janvier au 15 février vous pouvez obtenir Dead Rising.

Mais comme vous le savez, Microsoft n’est pas celui qui part uniquement avec une plate-forme bien entretenue. Ceux d’entre vous qui ont la Xbox 360 peuvent donc obtenir The King of Fighters XIII, mais attention, vous devrez le réclamer entre le 1er et le 15 janvier. De son côté, nous avons Breakdown du catalogue Xbox, disponible en téléchargement du 16 au 31 janvier. Bien sûr, tout cela sera compatible avec Xbox One grâce à la rétrocompatibilité de la plate-forme. Que pensez-vous de ces titres, coupable? Prévoyez-vous un bon début d’année?