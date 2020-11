Voici les 27 MV de K-Pop les plus regardés de 2020 jusqu’à présent

Nous approchons de la fin de 2020 et l’année a été remplie de nombreuses sorties K-Pop à succès, à la fois de groupes plus anciens et plus expérimentés ainsi que de groupes de recrues et d’artistes nouvellement débutés! Sur la base des vues que les meilleurs vidéoclips du genre musical obtiennent ces jours-ci, il est facile de voir que K-Pop devient de plus en plus populaire chaque année, ce qui est agréable à voir. Ce sont les 27 clips musicaux les plus regardés par les artistes K-Pop de l’année jusqu’à présent.

27. «Left & Right» par SEVENTEEN

Sorti le 22 juin, «Left & Right» compte 69,6 millions de vues, et aussi 1,8 million de likes!

26. «LA DI DA» par EVERGLOW

Sorti le 21 septembre, «LA DI DA» compte 70,4 millions de vues, et aussi 1,3 million de likes!

25. «Dumdi Dumdi» par (G) I-DLE

Sorti le 3 août, «Dumdi Dumdi» compte 72,5 millions de vues, et aussi 1,1 million de likes!

24. «Monster» par Irene & Seulgi de Red Velvet

Sorti le 6 juillet, «Monster» compte 73,6 millions de vues, et également 3,0 millions de likes!

23. «Any Song» de Zico

Sorti le 13 janvier, «Any Song» compte 82,8 millions de vues et 1,4 million de likes!

22. «Outro: Ego» par BTS

Sorti le 2 février, «Outro: Ego» compte 85,5 millions de vues, et aussi 5,5 millions de likes!

21. «Interlude: Shadow» par BTS

Sorti le 9 janvier, «Interlude: Shadow» compte 88,3 millions de vues et 6,1 millions de likes!

20. «Kick It» par NCT 127

Sorti le 4 mars, «Kick It» compte 89,2 millions de vues, ainsi que 2,7 millions de likes!

19. «Back Door» par Stray Kids

Sorti le 14 septembre, «Back Door» compte 96,7 millions de vues et 3,1 millions de likes!

18. «Eight» par IU ft. Suga

Sorti le 6 mai, «Eight» compte 104,8 millions de vues et 4,8 millions de likes!

17. «Make A Wish (Birthday Song)» par NCT U

Sorti le 12 octobre, «Make A Wish (Birthday Song)» compte 115,2 millions de vues et 2,7 millions de likes!

16. «Not Shy» par ITZY

Sorti le 17 août, «Not Shy» compte 119,1 millions de vues, et aussi 2,8 millions de likes!

15. «Oh mon Dieu» par (G) I-DLE

Sorti le 6 avril, «Oh My God» compte 121,6 millions de vues, et aussi 2,0 millions de likes!

14. «Maria» par Hwasa

Sorti le 29 juin, «Maria» compte 127,5 millions de vues, et aussi 4,4 millions de likes!

13. «Je ne peux pas m’arrêter» par TWICE

Sorti le 26 octobre, «I Can’t Stop Me» compte 142,8 millions de vues et 3,6 millions de likes!

12. «La vie continue» par BTS

Sorti le 19 novembre, «Life Goes On» compte 147,2 millions de vues, et aussi 11,3 millions de likes!

11. «Le menu de Dieu» par Stray Kids

Sorti le 17 juin, «Le menu de Dieu» compte 153,3 millions de vues et 3,6 millions de likes!

10. «Daechwita» par Agust D

Sorti le 22 mai, «Daechwita» compte 165,9 millions de vues et 8,7 millions de likes!

9. «DUN DUN» par EVERGLOW

Sorti le 3 février, «DUN DUN» compte 170,7 millions de vues et 2,7 millions de likes!

8. «Black Swan» par BTS

Sorti le 4 mars, «Black Swan» compte 207,2 millions de vues et 8,6 millions de likes!

7. «More & More» par TWICE

Sorti le 1er juin, «More & More» compte 212,1 millions de vues et 4,4 millions de likes!

6. «ON» par BTS

Sorti le 27 février, «ON» compte 213,0 millions de likes, et également 10,1 millions de likes!

5. «WANNABE» par ITZY

Sorti le 9 mars, «WANNABE» compte 239,9 millions de vues, et également 3,6 millions de likes!

4. «Lovesick Girls» par BLACKPINK

Sorti le 1er octobre, «Lovesick Girls» compte 265,5 millions de vues et 10,8 millions de likes!

3. «ON» (Kinetic Manifesto Film) par BTS

Sorti le 21 février, «ON» (Kinetic Manifesto Film) compte 293,8 millions de vues, et aussi 10,7 millions de likes!

2. «Dynamite» par BTS

Sorti le 20 août, «Dynamite» compte 642,0 millions de vues, et aussi 21,8 millions de likes!

1. «Comment tu aimes ça» par BLACKPINK

Sorti le 26 juin, «How You Like That» compte 665,2 millions de vues et 17,9 millions de likes!