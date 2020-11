Voici le plan de Biden-Harris pour battre COVID-19

Le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris ont publié un plan en sept points pour maîtriser la pandémie de COVID-19.

Voici un bref aperçu des politiques qu’ils prévoient de mettre en œuvre une fois qu’ils auront pris leurs fonctions:

Tests diagnostiques

Tout d’abord, l’administration prévoit d’intensifier les tests de diagnostic COVID-19 à travers les États-Unis, selon le site Web Biden-Harris Transition. Cela signifie doubler le nombre de sites de test au volant et mettre en place un Pandemic Testing Board, un organisme organisateur qui dirigera la production et la distribution de «dizaines de millions de tests».

L’administration prévoit également d’investir dans des technologies de test qui fournissent des résultats instantanés ou peuvent être emportées à la maison, afin d’augmenter encore la couverture des tests. Ils souhaitent également déployer un US Public Health Jobs Corps, une équipe de 100 000 personnes qui travailleront avec des organisations locales pour «mettre en œuvre des approches culturellement compétentes pour rechercher des contacts et protéger les populations à risque».

Équipement de protection individuelle

En plus d’élargir la capacité de test des États-Unis, l’administration entrante augmentera l’offre nationale d’équipements de protection individuelle (EPI) en invoquant la loi sur la production de défense. La loi, adoptée en 1950, permet à la branche exécutive «d’accélérer et d’étendre l’approvisionnement en matériaux et services de la base industrielle américaine nécessaire pour promouvoir la défense nationale», selon l’Agence fédérale de gestion des urgences; dans ce cas, l’objectif est d’augmenter la production d’EPI au niveau fédéral pour soulager la pression sur les stocks locaux et étatiques qui ont été gravement épuisés tout au long de la pandémie.

À long terme, l’administration prévoit également d’augmenter la capacité de la nation à fabriquer des EPI à la rigueur, « pour s’assurer que nous ne sommes pas dépendants d’autres pays en crise ».

Conseils aux communautés

Le président élu Biden demandera aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis de publier des orientations claires sur la manière dont les écoles, les entreprises et les ménages devraient gérer la pandémie à l’avenir. Par exemple, les orientations devraient préciser quand les écoles et les entreprises devraient fermer lorsque les taux d’infection augmentent et diminuent dans une communauté donnée, ainsi que quand des mesures de maintien à la maison devraient être prises. Les membres d’un nouveau groupe de travail sur le COVID-19 aideront à façonner ces politiques et veilleront à ce qu’elles protègent les populations à haut risque et s’attaquent aux disparités raciales dans les soins médicaux, a rapporté Stat News.

Les orientations couvriront également la manière dont les installations publiques, y compris les écoles, peuvent être rendues aussi sûres que possible; pour aider à mettre en œuvre ces changements, l’administration Biden demandera au Congrès de passer un paquet d’urgence qui fournit un financement supplémentaire aux écoles. Un «paquet de redémarrage» supplémentaire fournira des fonds aux propriétaires d’entreprise afin qu’ils puissent mettre en œuvre les nouvelles mesures de sécurité; et un autre fonds sera créé pour les gouvernements des États et locaux dont les budgets se sont épuisés pendant la pandémie. Le fonds d’État et local sera renouvelable.

Traitement et distribution de vaccins

L’administration Biden-Harris prévoit d’investir 25 milliards de dollars dans la fabrication et la distribution de vaccins COVID-19. Le but ultime est de garantir que le vaccin «parvient gratuitement à tous les Américains». Les données cliniques de tout vaccin approuvé seront rendues publiques, selon le site Web de transition, et les scientifiques de la Food and Drug Administration des États-Unis seront autorisés à présenter les données avant le Congrès.

L’administration veut également éviter les abus de prix pour les traitements COVID-19 approuvés. De plus, « une fois que nous parvenons à dépasser cette pandémie, nous devons nous assurer que les millions d’Américains qui souffrent des effets secondaires à long terme du COVID ne soient pas confrontés à des primes plus élevées ou au refus de l’assurance maladie en raison de cette nouvelle condition préexistante », les notes du site Web.

Protégez les personnes à haut risque

Un nouveau groupe de travail COVID-19 sur les disparités raciales et ethniques se penchera sur les disparités raciales dans les programmes de santé publique et de secours économique mis en œuvre pendant la pandémie. Une fois la pandémie terminée, ce groupe de travail deviendra permanent sous le nom de «Groupe de travail sur les disparités raciales sur les maladies infectieuses».

De plus, l’administration de Biden prévoit de créer un tableau de bord national de pandémie qui suit la transmission du COVID-19 dans les moindres détails, afin que les individus puissent facilement surveiller les taux d’infection dans leurs codes postaux.

Préparez-vous aux futures pandémies

La Direction du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche pour la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense, une unité consultative sur la préparation à une pandémie créée à l’époque d’Obama, sera entièrement rétablie. Sous l’administration Trump, l’unité a été en grande partie dissoute, mais certains membres de l’équipe ont été réaffectés à d’autres rôles qui comprenaient la réponse à une pandémie, selon .. Dans un autre renversement de la politique de l’ère Trump, les États-Unis rejoindront également l’Organisation mondiale de la santé.

Le programme Predict, qui surveille les agents pathogènes qui pourraient se propager des animaux hôtes aux humains, sera également rétabli et davantage de scientifiques du CDC seront déployés dans d’autres pays «afin que nous ayons les yeux et les oreilles sur le terrain».

Enfin, l’administration Biden-Harris souhaite un mandat de masque à l’échelle nationale et appellera les gouverneurs d’État et les autorités locales à imposer le port du masque. En vertu de ces mandats, chaque résident américain serait tenu de porter un masque facial lorsqu’il se trouve à proximité de personnes extérieures à son foyer.

Si la plupart des résidents américains adhèrent au mandat, les scientifiques estiment que des dizaines de milliers de vies pourraient être sauvées, a rapporté 45Secondes.fr. Cela dit, les experts ne savent pas comment un mandat fédéral pourrait être appliqué, a rapporté BuzzFeed News.

« En fonction de la portée d’un mandat de masque fédéral direct, il se peut qu’il n’y ait pas de mécanisme fédéral existant pour le faire appliquer », a écrit le Congressional Research Service dans une analyse juridique en août.

Sous le président Donald Trump, les États ont été chargés de mettre en œuvre leurs propres réponses à la pandémie sans orientation centralisée du gouvernement fédéral, selon BuzzFeed. L’administration Biden-Harris vise à faire exactement le contraire et à soutenir les efforts dirigés par l’État en utilisant une approche descendante.

Une fois au pouvoir, l’administration doit faire face à une augmentation constante du nombre de cas et du nombre de morts, tout en regagnant la confiance du public et en garantissant le financement de ses vastes plans.

« J’espère que la confiance reviendra du grand public – ce sera une pente très raide à gravir », a déclaré Angela Rasmussen, virologue à l’Université de Columbia, à BuzzFeed. « Cela ne se produira certainement pas du jour au lendemain même si le CDC, le premier soir, publie des directives claires et cohérentes. »

Mais Rasmussen a déclaré qu’elle prédit que les autorités nationales et locales seront désireuses de l’aide du gouvernement fédéral. «Partout dans le monde, les gens sont vraiment fatigués de la pandémie», a-t-elle déclaré.

