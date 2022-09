Voici la nouvelle série coréenne Netflix avec un acteur de The Squid Game

in

Netflix

Netflix sortira un nouveau titre coréen avec un protagoniste que tout le monde connaît pour avoir fait partie de The Squid Game. Ici tout ce que vous devez savoir !

©NetflixIl s’agit de la nouvelle série coréenne Netflix avec un acteur de The Squid Game.

Corée du sud est devenu l’un des principaux alliés du service de streaming Netflix ces dernières années, poursuivant une expansion internationale des productions de ce pays qui a commencé il y a des années et qui est devenue vraiment populaire parmi les abonnés. Pour cette raison, il n’y a pas de temps à perdre et la plateforme lancera une nouvelle série qui comprend l’un des acteurs de Le jeu du calmar.

Pour remarquer à quel point les K-dramas font fureur aujourd’hui, il suffit de regarder les principaux classements mondiaux d’audience, où l’on trouvera des titres comme Alchimie des âmes, demoiselle et gentleman, course au succès Oui Woo, un avocat hors norme dans le Top 10 des plus vues du moment. Dans ce contexte, sûrement narcosantos Il sera très bien accueilli par les utilisateurs.

Il s’agit d’une nouvelle série coréenne écrite et réalisée par Yoon Jong-bin, basée sur des événements réels. C’est en mars 2021 que sa production est annoncée avec une partie du casting confirmé et son tournage devait débuter en avril 2020, mais la pandémie de Coronavirus les contraint à retarder le projet. Enfin, en novembre 2021, ils sont arrivés en République dominicaine, le pays dans lequel le tournage a eu lieu, car c’était l’environnement idéal pour l’histoire.

De quoi s’agit-il narcosantos? La prémisse est centrée sur un homme d’affaires ordinaire qui n’a d’autre choix que de risquer sa vie en rejoignant la mission secrète d’agents du gouvernement, le National Intelligence Service (NIS) de Corée du Sud, pour capturer un trafiquant de drogue coréen qui opère au Suriname. Votre protagoniste sera Parc Hae Sooreconnu par le grand public comme ayant été Cho Sang-woo en Le jeu du calmar et comme Berlin dans la version coréenne de Le vol d’argent.

+Quand Narcosantos est-il diffusé ?

Comme révélé il y a quelques semaines, la série coréenne narcosantos sera disponible sur la plateforme Netflix à partir de ce vendredi 9 septembre. Además de Park Hae-soo, en el reparto de esta primera entrega de 6 episodios encontrarás a Ha Jung-woo, Hwang Jung-min, Jo Woo-jin, Yoo Yeon-seok, Choo Ja Hyun, Chang Chen y Cho Hyun Chul, entre autres.

