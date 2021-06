Voici de quoi parle vraiment le prequel des sopranos, les nombreux saints de Newark

Bien qu’il soit attaché à l’une des séries télévisées les plus acclamées par la critique de tous les temps, Les Sopranos préquelle Les nombreux saints de Newark est passé un peu sous le radar depuis que le projet a été annoncé pour la première fois. Eh bien, l’acteur et star John Magaro a maintenant donné un aperçu plus détaillé de l’intrigue du film, ce qui, espérons-le, aidera à mettre Les nombreux saints de Newark sur les listes d’incontournables de plus de personnes.

« C’est en partie à propos des racines de Tony Soprano – Michael Gandolfini joue l’une des versions du jeune Tony, et il est incroyable dedans. Le vrai foyer est cependant sur Dickie Moltsanti (joué par Alessandro Nivola), qui est le père de Christopher Moltisanti [one of the series’ main protagonists]. »

Jean Magaro, qui joue une version plus jeune du bras droit de Tony Soprano, Silvio Dante dans le film, a également évoqué le fait de se mettre à la place d’un personnage déjà bien établi. Magnifiquement interprété par Steven Van Zandt tout au long Les Sopranos course originale, Magaro est convaincu que lui, et tous ceux qui ont joué des personnages familiers, ont respecté leurs héritages respectifs.

« Je dirai que pour ceux d’entre nous qui ont dû jouer des personnages déjà établis, c’était un poids énorme sur nos épaules. Nous savons à quel point ces personnages comptent pour les gens. Je pense que tous ceux qui jouent ces personnages rendent vraiment service, et j’espère que les fans ne se sentiront pas déçus par ça. »

« J’étais un grand et je suis toujours un grand fan des Sopranos ; j’avais l’affiche sur mon mur au lycée et je la regardais tous les dimanches soirs », a poursuivi Magaro. « À l’époque, je me disais: » Wow, c’est un spectacle de foule cool « , mais maintenant je vois que c’est évidemment bien plus. » Il a poursuivi en décrivant Les nombreux saints de Newark comme étant « difficile » pour David Chase, mais a félicité l’écrivain pour avoir conçu quelque chose qui regorge « d’humour noir, de bêtise et de commentaires politiques sociaux ». Vraiment, Les Sopranos prequel pourrait très bien être l’un des moments forts de l’année.

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark précédera le drame policier à grand succès de David Chase, Les Sopranos, donnant un aperçu des années de formation du gangster du New Jersey, Tony Soprano. Le projet a amassé une distribution stellaire qui comprend des gens comme Jon Bernthal (Les morts-vivants, le punisseur) en tant que Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, le père du patron du crime Tony Soprano, interprété à l’origine par Joseph Siravo dans six épisodes du drame HBO et Vera Farmiga (Les disparus, la conjuration), qui incarne la femme de Giovanni et la mère de Tony, Livia Soprano, dans un rôle joué à l’origine par Nancy Marchand. Le vrai fils de feu le grand James Gandolfini, Michael Gandolfini, joue également le rôle du jeune Tony Soprano.

Le casting de soutien comprend Alessandro Nivola (Une année des plus violentes) en tant que Dickie Moltisanti, père du membre de la famille du crime DiMeo Christopher Moltisanti, joué par Michael Imperioli dans Les Sopranos, ainsi que Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas).

Les nombreux saints de Newark devrait sortir sur les écrans le 24 septembre 2021, après avoir été repoussé d’un an par rapport à sa date de sortie d’origine. Tout comme le reste des projets Warner Bros 2021, The Many Saints of Newark sortira simultanément en salles et sur HBO Max. Cela nous vient de NME.

Sujets : Les nombreux saints de Newark, Les Sopranos