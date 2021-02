Voici comment un Google Pixel a sauvé la vie d’un homme après un accident

Un Google Pixel 4XL a sauvé la vie de son propriétaire après un accident grâce à sa fonction de détection automatique des accidents.

À de nombreuses reprises, nous avons entendu que notre smartphone peut nous sauver la vie, mais maintenant nous avons un vrai test, puisque nous venons d’apprendre qu’un utilisateur d’un Google Pixel lui a sauvé la vie après un accident grâce à l’une des fonctions d’aide d’urgence de votre mobile.

Cette incroyable histoire que nous avons pu lu de la main du protagoniste du même, qui l’a publié sur le sous-forum Google Pixel Reddit.

Cet utilisateur est propriétaire d’un Google Pixel 4XL et à peine deux semaines avant cet accident, il avait activé la fonction de détection d’accident de voiture sur son smartphone.

Tel que rapporté dans ce réseau social, cet individu ne sait pas comment l’accident s’est produit, car tout ce dont il se souvient est se réveiller face contre terre sur votre mini-pelle Bobcat dans une grande douleur et avoir du mal à respirer. Il pense que ce qui a dû se passer, c’est que sa mini-pelle est tombée sur un talus, se retrouvant face cachée dans un ravin.

Cet homme raconte qu’il était au plus profond de sa propriété, que personne ne s’y attendait avant plusieurs heures et que son téléphone a été jeté hors de la cabine et que OK Google n’était pas activé. Dans cette situation, s’il n’y avait pas la fonction de détection d’accident du Google Pixel l’attente aurait été interminable.

Juste après l’accident, cet utilisateur a crié à l’aide, sachant que personne ne pouvait l’entendre, et immédiatement entendu une voix dans les écouteurs portant. Cette voix était son propre terminal lui disant que L’aide était déjà en route et sa femme savait déjà qu’il avait eu un accident.

Quelques minutes plus tard, j’entends les klaxons des camions de pompiers qui il a fallu environ 11 minutes pour arriver à leur position, c’est pourquoi cet homme en déduit qu’il a dû être inconscient pendant environ 8 minutes, une fois Google en a profité pour avertir les services d’urgence.

Cette grande aventure qui, heureusement, a eu une fin heureuse, a provoqué son protagoniste la rupture de 7 côtes et 4 vertèbres thoraciques, qui a été produit lorsque son dos a heurté le toit de la mini-pelle, quand il s’est écrasé au sol.

Ceci est un exemple clair de la grande importance de activer les options d’aide en cas d’urgence dans notre terminal mobile, car, même si nous pensons qu’une telle chose ne peut jamais nous arriver, nous devons être proactifs et soyez prêt à un éventuel accident.

