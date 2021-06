Voici comment un F-18 a été ravitaillé pour la première fois grâce à un drone autonome de Boeing

Missions de ravitaillement en avion de chasse impliquait jusqu’à présent d’énormes avions cargo comme l’Airbus A400 ou le McDonnell Douglas KC-10 Extender, mais dans tous les cas de l’histoire de l’aviation, ces avions ont été pilotés.

Maintenant, Boeing a annoncé que a développé le drone MQ-25 T1, un avion autonome qui a réussi à obtenir un chasseur F / A-18 pour terminer le ravitaillement avec succès, ce qui est tout un exploit pour l’US Air Force.

Un drone transformé en station-service volante (et autonome)

Jusqu’à présent, nous pouvions voir des drones en surveillance militaire et même des opérations d’attaque toujours avec des contrôleurs humains derrière, mais cela C’est la première fois qu’un drone est utilisé pour que d’autres avions de chasse puissent se ravitailler.

Lors de ce vol d’essai, le F/A-18 est resté quelques minutes en formation avec le MQ-25 pour évaluer l’opération de ravitaillement qui s’effectue à seulement 6 ou 7 mètres. et à des altitudes et des vitesses que Boeing a qualifiées de « pertinentes » sans donner plus de détails.

Ce premier ravitaillement a été réalisé après plusieurs vols d’essai précédents du MQ-25, et l’objectif est désormais appliquer cette capacité d’abord sur un porte-avions continuer à développer ce projet.

Histoire de l’aviation ! « Ce vol jette les bases de l’intégration dans l’environnement du transporteur, permettant une plus grande capacité vers des concepts d’équipe sans pilote et habité. » # MQ25 est le premier avion sans pilote à faire le plein d’un autre avion. HISTOIRE➡️ https://t.co/ktUc25G7hW pic.twitter.com/1flwSBuMUD – Marine américaine (@USNavy) 7 juin 2021

Des responsables de l’US Navy ont indiqué que les MQ-25 permettront augmenter considérablement la portée et l’autonomie de leurs missions de combat aérien.



Un F/A-18 est ici l’avion qui permet à un Prowler EA_6B de se ravitailler, et non l’inverse. Source : Reddit.

Cela permettra de remplacer les F/A-18 qui servaient en fait à permettre le ravitaillement d’autres chasseurs de combat, chose vraiment curieuse et qui c’était en quelque sorte du gâchis de la capacité opérationnelle des F/A-18.

