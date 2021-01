Voici comment relever le défi Silhouette sur TikTok

Souvent les tendances qui se propagent TIC Tac ils se développent autour de modes particuliers de montage et de tournage de vidéos. C’est le cas du Défi de la silhouette, une série de contenus très similaires qui ont un aspect en commun: les protagonistes sont abattus de telle manière que leur silhouette est en évidence sur le fond, généralement en rouge. La connotation esthétique des clips a attiré l’attention et l’approbation des utilisateurs jusqu’à ce que toute cette catégorie de vidéos se généralise et devienne virale. Heureusement, comparé à d’autres processus de traitement mis en place par les utilisateurs sur TikTok, le défi Silhouette est facile à relever.

Comment relever le défi Silhouette

Les ingrédients nécessaires pour relever le défi sont au nombre de deux: un filtre particulier présent sur TikTok et deux pièces séparées par une porte, dont l’une est très bien éclairée. Le filtre en question est appelé Brique et il peut être trouvé dans la catégorie Vibe: l’appliquer au métrage donne à la vidéo la teinte rouge que les utilisateurs ont préférée jusqu’à présent, mais en réalité, il est également possible de choisir d’autres types de coloration pour rendre les clips plus originaux. La partie la plus complexe est de créer le cadre idéal pour la prise de vue: la pièce bien éclairée doit en effet être utilisée comme arrière-plan, tandis que l’endroit où se trouve le smartphone doit rester dans l’obscurité. L’auteur du tiktok doit à la place bouge en bloquant la lumière entrant par la première salle.

Les ingrédients supplémentaires

Pour s’assurer que le clip se marie bien avec les milliers déjà présents sur le réseau social et finit par être traçable par tous ceux qui sont passionnés par le défi, deux autres éléments peuvent être utilisés. Le premier le hashtag lié au défi, à savoir le #silhouettechallenge – dont les vidéos ont recueilli un total de 157 millions de vues; le deuxième élément est l’utilisation de chanson « Freak » de Doja Cat, qui contient l’un des éléments les plus reconnaissables de l’audio, c’est un extrait du classique des années 50 Mettez votre tête sur mon épaule, de Paul Anka.

