Voici comment les célébrités se préparent pour la cérémonie des SAG Awards 2021

La cérémonie du Prix ​​SAG 2021 se rapproche de plus en plus et ses protagonistes en sont déjà conscients à travers les publications sur leurs réseaux sociaux avant le début de l’événement. Ils arriveront plus tard que prévu en raison de la pandémie de coronavirus, qui a également reporté d’autres récompenses importantes telles que les Golden Globes et les Oscars. Découvrez à quoi ressemblent Emma Corrin, Helen Mirren, Gillian Anderson, Daniel Kaluuya, Josh O’Connor et bien d’autres!

L’interprète de la princesse Diana dans la série The Crown, Emma Corrin, a montré sa robe Prada sur Instagram. D’autre part, Gillian Anderson Il a également écrit sur le réseau social: « A ce soir SAG Awards! … La tenue vestimentaire est décontractée, non? ». Les deux sont nommés comme Meilleure actrice dans une série dramatique.

Du côté de la série à succès de services de streaming Netflix, Josh o’connor, qui s’est mis à la place du prince Charles lors de la quatrième saison, a remercié Loewe pour sa nouvelle tenue, un costume marron. Il est candidat pour remporter le prix du meilleur acteur dans une série dramatique, tout comme celui qu’il a pris aux Golden Globes.

Nous avons également pu voir Daniel Kaluuyya dans un costume gris, une bague en or et un collier en chaîne. Il est nominé pour le meilleur second rôle masculin dans un film pour Judas et le Messie noir. avec Sacha Baron Cohen, Chadwick Boseman, Jared Leto et Leslie Odom Jr.

Helen Mirren sera l’une des nombreuses présentatrices que l’événement Screen Actors Guild aura Et elle portera une robe rouge avec des manches roses bouffantes, les cheveux attachés en chignon et des boucles d’oreilles flashy. Les autres acteurs qui ont été montrés dans l’aperçu étaient James Marsden, Diana-Maria Riva, Charlie Tahan, Luke Roessler, Michael Mando, Patrick Fabian, Sterling K. Brown et ldis Hodge, entre autres..