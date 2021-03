Voici comment la pleine lune a aidé à libérer le navire coincé Ever Given dans le canal de Suez

Il a fallu un peu d’aide de la pleine lune pour libérer l’énorme cargo Ever Given de son perchoir échoué dans le canal de Suez.

Pendant près d’une semaine, la débâcle du bateau a pris d’assaut Internet: un porte-conteneurs de 400 mètres de long s’était coincé dans un passage commercial clé, bloquant tout le trafic. Un creuseur, éclipsé par le bateau massif, est venu gratter les bords du canal, une allégorie de chaque tentative chimérique que nous faisons pour gérer les crashs de monstres dans nos propres vies.

Même de l’espace, sur la Station spatiale internationale et à 400 kilomètres au-dessus de la mêlée, tous les yeux se sont tournés vers l’Ever Donné. Le cosmonaute russe Sergey Kud-Sverchkov, qui vit et travaille dans le laboratoire en orbite depuis octobre, a même partagé des images prises depuis son point de vue orbital du désormais célèbre Ever Given coincé dans le canal de Suez.

Photos satellites: L’énorme navire coincé dans le canal de Suez est visible de l’espace

« L’une des nouvelles les plus discutées est l’incident du #SuezCanal », a écrit Kud-Sverchkov. «L’un des plus grands porte-conteneurs au monde #EverGiven a bloqué l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. Les spécialistes mettent tout en œuvre pour rétablir la navigation. Vous pouvez le voir maintenant sur @SpaceStation.

Les satellites ont également surveillé la situation, naturellement.

Les images Copernicus Sentinel-1 prises le 21 mars 2021, avant qu’Ever Given ne soit bloqué, et le 25 mars montrent l’accumulation de navires en attente de traverser le canal de Suez. (Crédit d’image: contient des données Copernicus Sentinel modifiées (2021), traitées par l’ESA, CC BY-SA 3.0 IGO)

L’Agence spatiale européenne a publié des images de son satellite Copernicus Sentinel-1 comparant le trafic typique du canal de Suez à la situation de jeudi 25 mars, lorsqu’un embouteillage s’était formé derrière le navire évasé. Selon l’Associated Press, cela peut prendre jusqu’à 10 jours pour que l’arriéré disparaisse.

Pendant ce temps, les satellites exploités par la société américaine Maxar ont vu les efforts de sauvetage se concrétiser, les satellites WorldView-2 et GeoEye-1 de la société offrant des vues sur Ever Given et ses remorqueurs environnants en fin de matinée d’aujourd’hui (29 mars). .

Le cosmonaute russe Sergey Kud-Sverchkov a partagé des images prises depuis la Station spatiale internationale du cargo Ever Given coincé de travers dans le canal de Suez le 27 mars 2021. (Crédit d’image: Roscosmos / NASA)

Mais la vue de ces remorqueurs avait un coup de main de la part de certains mécaniciens célestes. Après tout, le canal de Suez, comme tant d’autres plans d’eau, monte et descend avec les marées, un effet secondaire de la relation de la Terre avec nos voisins cosmiques.

Les marées sont les plus extrêmes lorsque la Terre s’aligne à la fois avec le soleil et la lune, les deux objets qui exercent la plus forte attraction gravitationnelle sur notre planète. (Parce que l’eau se déplace le plus facilement en réponse à cette attraction, les marées sont la réponse la plus évidente à ce tiraillement gravitationnel.) Lorsqu’il y a une pleine lune ou que la lune est dans sa nouvelle phase, son attraction gravitationnelle s’ajoute à celle du soleil, ce qui entraîne marées hautes et basses plus dramatiques, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Et la lune était pleine dimanche (28 mars). Encore mieux pour le navire échoué, car la lune était simultanément relativement proche de la Terre sur son orbite; il atteindra le point le plus proche, appelé périgée, mardi 30 mars. Le périgée peut également accentuer les marées extrêmes causées par les pleines et nouvelles lunes, selon la NOAA.

Ces facteurs signifient que la lune s’est vraiment alignée pour donner à Ever Given un coup de pouce indispensable. Selon le New York Times, le canal de Suez a peut-être vu des niveaux d’eau environ 18 pouces (46 centimètres) plus élevés que d’habitude.

« Nous avons été énormément aidés par la forte marée descendante que nous avons eue cet après-midi », a déclaré à l’Associated Press Peter Berdowski, PDG de Boskalis, la société de sauvetage chargée de libérer l’Ever Given. « En effet, vous avez les forces de la nature qui vous poussent fort, et elles ont poussé plus fort que les deux remorqueurs de mer ne pourraient tirer. »

Et maintenant, grâce à la lune, le tristement célèbre Ever Given est à nouveau en mouvement.

