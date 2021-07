Marvel Studios n’a pas de vrai plan pour « Young Avengers »

Certaines premières récentes, ainsi que le futur panneau d’affichage des productions dans le MCU, ont anticipé les fans de Marvel Comics l’arrivée imminente de « Young Avengers » dans la franchise d’adaptations en live-action, ceci après que dans « WandaVision » nous étions en vedette les jumeaux Tommy (Jeff Kline) et Billy Maximoff (Julian Hilliard) connus respectivement sous le nom de Speed ​​et Wiccan.

L’équipe de jeunes héros directement liés aux Avengers comprendrait également Eli Bradley (joué par Elijah Richardson dans The Falcon and the Winter Soldier). Kid Loki (Jack Veal dans l’avant-dernier épisode de « Loki »), et de nombreux autres visages qui sont sur le point de rejoindre la phase quatre du MCU.

La série Disney + « Hawkeye » mettra en vedette l’actrice et chanteuse Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop. América Chávez (jouée par Xochitl Gomez) sera introduite dans « Doctor Strange and the Multiverse of Madness » tandis que Kathryn Newton assumera le rôle de Cassie Lang dans le troisième volet de « Ant-Man ».

Ces nouvelles recrues dans les productions de Marvel Studios ont suscité de grands soupçons sur la possible formation des « Young Avengers ». Cependant, celle en charge d’incarner Wanda Maximoff dans la franchise, l’actrice Elisabeth Olsen, n’est pas si sûre que cela fasse vraiment partie du plan d’action du studio.

« Je n’en ai aucune idée, même si vous demandez à Kevin Feige (président de Marvel Studios), je pense qu’il vous dira honnêtement qu’il ne sait pas », a déclaré Olsen lorsqu’on l’a interrogé sur la formation de « Young Avengers » lors d’une question-réponse. session avec la New York Film Academy.

« Ils planifient vraiment les phases une par une et quand elles sont terminées, elles continuent avec la suivante », a déclaré Olsen, qui dit qu’il est possible de voir la jeune équipe de héros à l’écran, mais qu’il est très probable que ceux en charge des phases de planification dans la franchise n’ont pas encore atteint ce point, donc l’option est toujours en suspens.