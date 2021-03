Voici comment fonctionneront le passeport Covid et le code QR qu’il générera sur le mobile

Si vous avez été vacciné contre le COVID, vous pouvez demander votre passeport pour voyager en toute sécurité entre les pays de l’UE.

Bien que son arrivée fasse l’objet de rumeurs depuis des mois, ce n’est qu’aujourd’hui que l’Union européenne a donné le feu vert à la soi-disant «Passeport Covid«, Conçu pour faciliter l’entrée et la sortie des pays de l’UE par les personnes qui ont été vaccinées contre le COVID-19 au cours de l’été prochain.

La Commission européenne elle-même a officialisé ce passeport, appelé « Certificat vert numérique », par le biais d’un communiqué de presse contenant les détails les plus importants de l’initiative, que nous allons maintenant passer en revue.

Gratuit, numérique et valable dans tous les pays de l’UE

Dans la déclaration publiée par la Commission européenne, les aspects les plus importants de ce certificat vert sont détaillés, destinés à quiconque a reçu un vaccin contre COVID-19, ont récupéré de la maladie, ou ont récemment subi un test négatif.

En ce qui concerne la type de vaccins admis, l’UE précise que le certificat peut être délivré à toute personne qui a été vacciné avec l’un des vaccins autorisés par l’Union européenne.

Le certificat en question Il peut être obtenu en format papier ou numérique, et tu peux continuer sur mobile. Il comprendra un QR Code certifiant sa validité, ainsi que des informations sur le vaccin reçu et le nombre de doses, les données des utilisateurs et l’organisme en charge du traitement des Certificat vert numérique. Le document sera à la fois en anglais et dans la langue d’origine du pays d’où il est délivré.

Il est important de mentionner que le certificat ne sera pas une exigence obligatoire pour pouvoir se déplacer entre les pays membres. En fait, ce seront les pays eux-mêmes qui décideront quelles restrictions sont imposées quand on voyage. En ce sens, le principal changement réside dans le fait que exemptions de ces restrictions ils doivent être appliqués de la même manière à tous les utilisateurs de l’un de ces certificats.

En conclusion, il convient de rappeler que l’obtention du certificat sera gratuite pour le citoyen, et que son coût doit être assumé par chaque pays membre. Quant à son période de validité, dépendra des exigences fixées par les organisations de santé de chaque pays, mais un 180 jours maximum

Quand sera-t-il disponible?

L’idée est que le certificat numérique vert est disponible pour les citoyens avant les mois d’été.

Une fois présentée par la Commission européenne, elle tombe désormais entre les mains des pays membres et du Parlement européen, qui devra approuver l’exécution de cette initiative. De même, un système doit encore être développé pour garantir l’interopérabilité des passeports COVID délivrés par chacun des pays.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂