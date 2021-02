voici comment fonctionne le PvP dans Diablo IV

Les champs de haine seront le décor du PvP dans Diablo IV.

Au-delà de ce que nous avons vu lors du gala d’ouverture de Blizzcon, la société a annoncé plusieurs choses tout au long de la nuit. Entre autres, le fonctionnement du multijoueur et du PvP dans Diablo IV. Ce n’est pas que ce soit quelque chose qui dépasse notre compréhension, mais au moins nous l’avons déjà clairement compris.

On sait que dans ce quatrième opus de la franchise, le PvP sera quelque chose que l’on retrouvera assidûment. Traverser le monde peut être dangereux, non seulement pour les monstres, mais aussi pour les autres joueurs. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas obligatoire, mais ce sont des zones optionnelles.

Pour commencer, il n’y aura que des batailles joueur contre joueur dans certaines zones qui sont les champs de la haine. Si nous sommes dans l’un de ces territoires, nous pouvons souffrir d’un bon lait d’un autre joueur. Cela est dû à l’influence de Mephisto, qui rend les aventuriers fous et les fait se battre.

Une fois que nous sommes dans ces zones, nous pouvons nous allier avec d’autres joueurs ou devenir hostiles. De plus, nous pouvons même trahir ceux qui sont avec nous à ce moment-là et les attaquer dans un moment de faiblesse. Mais à mesure que nous tuons des personnages, nous accumulons la haine de Méphisto.

Il arrive un moment où cette haine nous transforme en un Instrument de haine. Cela apparaîtra sur la carte pour avertir les autres joueurs et mettra une cible sur votre front, presque littéralement. Si vous survivez assez longtemps sans fuir la région, vous recevrez un prix important. Mais celui qui parvient à vous tuer aussi.

Récompenses empoisonnées

Les champs de haine se comportent de la même manière que le reste des zones du jeu. Autrement dit, il y aura des ennemis non-joueurs, des événements, des boss, etc. Nous pouvons jouer avec ou contre d’autres personnages pour mener à bien les missions et obtenir de succulentes récompenses. Parmi eux se trouvent les Éclats de haine. Une sorte de gemmes qui sont impures et qu’il va falloir purifier avant de pouvoir les utiliser.

La grâce de la matière est que pour ce faire, nous devrons nous rendre à un autel spécial et accomplir un rituel qui dure un certain temps. Mais cela appelle les autres joueurs comme les mouches au miel. Parce que, cher coupable, un éclat purifié sera toujours à vous. Mais tant qu’il est impur (et cela inclut le moment du rituel), il peut être «volé». Alors préparez-vous pour des hordes de joueurs qui veulent emporter votre trésor.

Une fois que nous les avons purifiés, ils peuvent être remplacés par des costumes, des montures ou autres qui, bien qu’ils ne soient pas plus puissants que ceux du jeu lui-même, seront exclusifs. Attention donc, la lutte pour obtenir l’équipement le plus cool ne fait que commencer.