Voici comment fonctionne le détecteur d’accident de voiture Google Pixel

Cette fonctionnalité est indispensable si vous passez beaucoup de temps sur la route.

Lorsque vous achetez un nouveau terminal mobile, vous regardez toujours (en plus du prix) sur le processeur, dans la section photographique ou sur l’écran. Cependant les smartphones sont encore de petits travaux d’ingénierie pleins de surprises à l’intérieur.

Parce que, Saviez-vous que votre téléphone Google Pixel dispose d’une fonctionnalité intéressante appelée détecteur d’accident de voiture? Oui, une fonctionnalité essentielle pour tous ceux qui passent beaucoup de temps sur la route et qui peuvent nous sauver la vie.

Comment fonctionne le détecteur d’accident de voiture Google Pixel?

Vous souvenez-vous de l’histoire de cet homme dont le Google Pixel lui a sauvé la vie dans un accident? Deux semaines avant l’accident avec une pelle Bobcat, cet utilisateur d’un Google Pixel 4XL avait activé la fonction accident de voiture.

Qu’est-ce que ça veut dire? Si le téléphone détecte que nous avons subi un accident de voiture ou tout autre véhicule, appellera automatiquement les services d’urgence et plus tard partager notre emplacement. Mais comment ça marche vraiment?

Comme Google l’explique lui-même, notre appareil Pixel utilise l’emplacement, les capteurs de mouvement et même les sons à proximité pour détecter un éventuel accident. Si l’appareil détermine par cette méthode que nous avons subi un accident, il appellera les services d’urgence en partageant non seulement notre emplacement, mais également d’autres données de l’accident.

Malheureusement cette fonction n’est compatible qu’avec les terminaux Google Pixel 3, 4, 4a, 4a (5G) et 5 dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Pour l’activer, il vous suffit d’accéder à l’application Sécurité -> Paramètres -> Détection et alertes -> Détection d’accident de voiture.

Cette fonction est un exemple clair que la technologie nous facilite non seulement la vie, mais peut également nous sauver la vie.. Le pire, c’est qu’il n’est disponible que dans quelques pays sélectionnés, même si nous espérons qu’avec le temps, Google le verra non seulement bien pour l’activer dans d’autres pays, mais aussi pour le rendre compatible avec d’autres appareils que le Pixel.

