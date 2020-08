Voici comment Call of Duty: Warzone fonctionnera après l’arrivée de Black Ops Cold War

La popularité de Call of Duty: Warzone et son mode bataille royale semble indiscutable, et cette expérience free-to-play a pu entraîner des millions de joueurs. Cependant, avec le annonce récente de Black Ops Cold War De nombreux doutes assaillent les fans de battle royale. Le contenu obtenu sera-t-il perdu? Le contenu appartenant à l’univers de Guerre moderne dans les saisons de Warzone respectif à Guerre froide des opérations noires? Les deux lignes narratives vont-elles fusionner? Activision a répondu à tout cela et bien plus encore.

Progression partagée Black Ops – Modern Warfare

Activision a expliqué que “Black Ops Cold War inclut des fonctionnalités de progression partagées avec Warzone, en ajoutant des éléments d’inventaire que vous pouvez utiliser dans les deux titres. De plus, les joueurs de Warzone aura accès au contenu de Guerre moderne qu’ils ont déjà réalisé, comme les opérateurs d’armes et les projets“.

De cette façon, le contenu d’un jeu sera intégré à celui d’un autre et il semble que, bien qu’en raison de la ligne narrative qu’ils suivent Guerre moderne et Opérations secrètes n’a pas trop de sens, les deux univers entreront en collision dans l’expérience free-to-play de Warzone.

Black Ops Cold War Seasons

Call of Duty: Warzone, comme confirmé il y a des semaines, il évoluera au fil du temps pour se rapprocher des différentes livraisons. En ce sens, l’arrivée de Guerre froide des opérations noires Ce sera le début des saisons axées sur ce nouveau jeu vidéo.

Le contenu qui est diffusé, tant au niveau des armes que des opérateurs, se concentrera sur la période de la guerre froide dans laquelle se déroule Black Ops Cold War, donc le contenu présent dans Warzone il se diversifiera.

Warzone – Relation Black Ops

Activision a confirmé que “Guerre froide des opérations noires soutiendra et aidera également à construire l’expérience de jeu gratuit de Call of Duty: Warzone. Black Ops Cold War inclut des fonctionnalités de progression partagées avec Warzone, en ajoutant de nouveaux éléments d’inventaire pouvant être utilisés à la fois Guerre froide des opérations noires comme dans Warzone. “

