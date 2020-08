Voici ce qui va arriver avec Fall Animal Crossing: mise à jour de septembre de New Horizons

Animal Crossing: Nouveaux horizons Crédit: Nintendo

Il y a seulement 3 mois, nous nous rendions à la plage pour récupérer nos premiers coquillages d’été bleus Animal Crossing: Nouveaux horizons, mais comme Isabelle me l’a fait remarquer ce matin, le mois d’août est presque terminé. Dans l’hémisphère nord, cela signifie que nous nous préparons pour l’automne, où les feuilles commencent à tourner et les pommes de pin sortent. Voici quelques-uns de ce qui se passe dans le jeu.

Pour commencer, nous aurons un échange de palette: début septembre est encore plus ou moins l’été dans la plupart des endroits, mais les mauvaises herbes et les arbres vont passer à une palette automnale plus chaude à mesure que les feuilles se colorent progressivement. Timmy et Tommy feront également la transition de Nook’s Cranny vers le nouveau thème avec quelque chose pour s’adapter à l’ambiance, et Tea Olives commencera à fleurir. Plus tard, les feuilles d’érable et les champignons apparaîtront également, mais pour le début de l’automne, nous travaillerons avec des glands et des pommes de pin.

Nous obtiendrons également de nouveaux matériaux d’artisanat pour remplacer ces coquilles bleues: des glands et des pommes de pin, qui auront leurs propres recettes de bricolage d’accompagnement que nous approfondirons à leur sortie. Ceux-ci se joignent à un sac à dos de vendanges dans Nook Shopping pour créer l’ambiance.

Comme d’habitude, nous aurons un grand changement en ce qui concerne l’apparition de poissons, de créatures marines et d’insectes, et je travaillerai lentement mais sûrement pour terminer mon musée. Des poissons de rivière rares comme la truite dorée reviendront: vérifiez ici pour plus de détails à ce sujet.

Il y aura probablement quelque chose d’autre à venir, mais nous ne savons pas ce que c’est. Nintendo publie chaque mois des mises à jour plus importantes, comme Fireworks et Dreaming August ou nager en juillet. Il est possible que nous ne recevions pas de mise à jour majeure de septembre –ACNH n’a pas encore montré les effets extérieurs du COVID-19, mais cela pourrait changer. Même ainsi, je m’attendrais à en savoir plus sur une sorte de nouvelle fonctionnalité bientôt.

Alors, vérifiez demain matin pour quelques changements, et j’espère que nous en saurons plus sur une mise à jour plus substantielle bientôt. En attendant, j’attends avec impatience de voir certains des nouveaux bugs qui apparaissent, parce que je suis tellement, si près de terminer cette aile du musée.

Notez à nouveau que cela s’applique à l’hémisphère nord: l’hémisphère sud devrait encore être au printemps.

