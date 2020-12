Voici ce que les familles ont le plus écouté en 2020 sur Spotify Kids – Spotify

Alors que 2020 touche à sa fin, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître que ce fut une année pas comme les autres, en particulier pour les familles. L’apprentissage à distance et les fêtes d’anniversaire virtuelles sont devenues la nouvelle norme alors que les familles développaient de nouvelles routines et de nouvelles façons de garder les enfants engagés. Des berceuses pour l’heure du coucher aux bandes sonores de films et de télévision bien-aimées pour les jeux, cette année, les familles du monde entier se sont tournées vers Spotify Kids, notre application autonome conçue pour les enfants de 3 ans et plus et exclusive aux abonnés Spotify Premium Family, pour le divertissement et même la distraction.

Pour les parents, cela signifie récupérer leurs propres bibliothèques Spotify et toute la personnalisation qu’ils apprécient, tandis que leurs enfants peuvent développer un amour pour la musique et les histoires grâce à une expérience qui leur est destinée. Cela signifie votre fin d’année Enveloppé n’a plus à inclure les succès préférés de vos enfants au lieu des vôtres.

Aujourd’hui, nous dévoilons pour la première fois les meilleurs morceaux, artistes et même histoires de Spotify Kids que les familles ont le plus appréciés tout au long de l’année. Voici ce qui a motivé les enfants (et leurs parents) à appuyer sur play:

La meilleure piste de 2020 aux États-Unis était Les tons et moi‘s « Singe de danse. » L’amour pour ce succès accrocheur et optimiste a du sens: une enquête mondiale sur Spotify * a révélé que les parents disaient que le genre préféré de leurs enfants était la pop. D’autres artistes pop se sont également classés parmi les 10 meilleurs aux États-Unis, notamment Colombe Cameron de Les déscendants (également le meilleur artiste au Canada) et JoJo Siwa. Le meilleur artiste en Suède cette année était Style de Dolly, alors qu’en Nouvelle-Zélande, c’était Les Wiggles.

En ce qui concerne le meilleur artiste des États-Unis, cet honneur va à KIDZ BOP Enfants. «C’était incroyable de voir comment la musique a aidé à rassembler les gens cette année», a déclaré le groupe (Alana, Ayden, Egan, et Layla) quand ils ont entendu la nouvelle. «Nous avons adoré voir les enfants chanter et danser sur leurs chansons préférées de KIDZ BOP à la maison avec leurs familles, tout comme nous!»

Cette année, nous avons également vu les bandes sonores de films dominer les premières places sur Spotify Kids. Voici quelques-uns des succès que les enfants répètent aux États-Unis:

Frozen 2’s « Dans l’inconnu » par Idina Menzel et AURORE

Zombies 2 ‘s « Chair & Os » par Bébé Ariel , Carla Jeffery , Chandler Kinney , Kylee Russell , Meg Donnelly , Milo Manheim , et Pearce Joza

Zombie 2 ‘ s « Comme le font les zombies » par Chandler Kinney , Kylee Russell , Milo Manheim , et Pearce Joza

Descendants 3 ‘s « Bon d’être mauvais » par Anna Cathcart , Booboo Stewart , Cameron Boyce , Colombe Cameron , Jadah Marie , et Sofia Carson

Le tour du monde des trolls ‘ s « L’autre côté » par Justin Timberlake et SZA

Les parents se sont tournés vers Spotify Kids pour des berceuses de rêve pour apaiser. Dans notre enquête mondiale, 44% des parents américains ont déclaré que les berceuses sont une grande partie d’élever leurs enfants. Il n’est donc pas surprenant que plusieurs des meilleures listes de lecture Spotify Kids de cette année se concentrent sur des airs relaxants et rêveurs.

Mais une fois la sieste terminée, l’heure du conte commence. le Captain Underpants série par Dav Pilkey, LEGO Ninjago, et Peter Pan tout s’est imposé pour les auditeurs de Spotify Kids, un public fasciné par les histoires d’aventure.

Cette année, nous avons mis à jour la quantité de contenu sur Spotify Kids pour nous assurer que vos enfants ne sont pas coincés à fredonner encore et encore la même chanson. Nous avons maintenant plus de 300000 pistes adaptées aux enfants et plus de 1300 listes de lecture pour accompagner les humeurs, les moments, les activités et tout le reste.

Des airs pop aux histoires au coucher, Spotify Kids a engagé les familles d’une toute nouvelle manière cette année. Prêt pour plus? Dirigez-vous vers le Hub enfants et famille à terminer cette année sur une bonne note.

* Spotify a mené une enquête mondiale en ligne auprès de 10 200 parents en streaming de musique avec au moins un enfant de moins de 19 ans dans le ménage. Les réponses ont été recueillies sur 11 marchés clés en mars 2020.