Bien que selon les modèles les plus établis, la matière noire représenterait 85% de toute la matière de l’univers, il est impossible de savoir à quoi ça ressemble. Fondamentalement, parce qu’il n’interagit pas avec la lumière; c’est-à-dire que nous ne pouvons pas le voir. Nous savons qu’il existe parce que lorsque nous regardons l’univers, nous voyons l’influence gravitationnelle qu’il exerce sur lui: nous voyons comment il aide à façonner les galaxies et comment il modifie subtilement le chemin de la lumière.

Sans surprise, ce n’est pas un obstacle pour des dizaines de scientifiques du monde entier rêvant de «voir» un jour cet objet sombre du désir scientifique. La mauvaise nouvelle est que cela ne semble pas possible depuis longtemps. La mauvaise nouvelle est que Grâce aux progrès techniques, nous découvrons petit à petit à quoi devrait ressembler ce type de matière.

Maintenant, une équipe du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics a fait la simulation la plus détaillée de la matière noire que nous ayons à ce jour et les résultats sont étonnamment frappants.

Qu’est-ce que la matière noire?

Dès 1933, Fritz Zwicky proposa l’existence d’une « masse non visible » qui pourrait influencer les vitesses de rotation des galaxies. Au fil du temps, l’hypothèse a gagné en poids et en preuves (l’effet de « lentille gravitationnelle » ou la distribution de la température des gaz chauds dans les galaxies, les amas de galaxies et les nébuleuses) pour devenir un lieu commun de la physique contemporaine.

Même ainsi, nous ne savons pas vraiment ce que c’est et cela, bien sûr, est une difficulté lorsqu’il s’agit de simuler ce que ce serait. Dans ce cas, l’équipe a supposé que ce que nous connaissons sous le nom de matière noire est articulé à travers des particules massives faiblement interagissantes (WIMP) avec une masse environ 100 fois celle d’un proton. Dans cet esprit, ils ont travaillé sur un modèle qui correspondrait aux observations qui nous ont amenés à réfléchir à la matière noire.

La vérité est qu’elles n’étaient pas particulièrement originales, c’est l’une des théories les plus acceptées et, en fait, d’autres simulations ont été développées avec ces hypothèses. Today’s, selon ses auteurs, améliore ces simulations avec une précision 30 fois supérieure. Et, quoi qu’il en soit, la vérité est que c’est assez spectaculaire et nous permet réalisant à nouveau à quel point le monde qui nous entoure est fascinant.