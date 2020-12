Voici à quoi ressembleraient les VIP s’ils étaient des personnages de Disney

De Chiara Ferragni à Adriana Grande en passant par Michelle Hunziker, Maria De Filippi et Beyoncé. Nous avons utilisé le filtre pour transformer le visage en celui d’un personnage de Disney sur les personnages les plus célèbres, découvrant à quoi ils ressembleraient s’ils étaient des princes et des princesses d’un dessin animé. Les résultats sont, comme prévu, incroyables: Snapchat (l’application qui fournit le filtre) est capable de reconnaître les visages même s’ils ne sont pas des gros plans, donnant vie à des images extrêmement réalistes.

De la photo de couple de Chiara Ferragni et Fedez avec leur fils Leone – une vraie famille de contes de fées – aux nombreuses photos de Beyoncé et Belén Rodriguez des tapis rouges. En tout cas, il est indéniable que même selon l’application de retouche photo, ce sont des personnages qui ont naturellement un élément de conte de fées. Dans ce cas, le filtre Snapchat, extrêmement populaire sur TikTok et Instagram, met en valeur les yeux des stars et adoucit leurs contours, donnant vie à de vrais personnages de dessins animés basés sur les visages de personnages célèbres.

Ensuite, il y a aussi les nombreux visages italiens de l’émission: Michelle Hunziker, par exemple, mais aussi la présentatrice Maria De Filippi, sa collègue Antonella Clerici et le footballeur Francesco Totti. Nous avons également inclus deux personnages vraiment royaux: le reine Elizabeth et Meghan Markle, une vraie princesse qui devient un véritable personnage de Disney avec le filtre Snapchat. Il y a aussi de la place pour les jeunes stars comme Favij, le youtubeur populaire. Pour utiliser le filtre et essayer de devenir un personnage Disney, il suffit de mettre à jour Snapchat et de cliquer sur ce lien depuis votre smartphone pour accéder directement au filtre. Une fois terminé, l’application s’ouvrira et vous pourrez prendre une photo, enregistrer une vidéo ou sélectionner une photo dans la pellicule pour appliquer le filtre.