Voici à quoi ressemble un câble USB-C à l’intérieur: ce prodige technologique est celui qui permet le transfert de données à 10 Gbps

Nous les avons un peu oubliés, mais les câbles continuent de dominer nos vies et la vérité est que les progrès technologiques les affectent également. Et sinon, dites à ce câble USB-C qui prend en charge les transferts 10 Gbps.

Un utilisateur a partagé la section de ce câble, y en las imágenes se puede comprobar cómo al estudiar su interior es posible apreciar que está formado por varios grupos de cables « micro coaxiales » y por otros cables que permiten proporcionar el resto de funciones de estos accesorios que son más sorprendentes de lo que podría paraître.

Beaucoup de technologie dans un seul câble

Bien que des sections similaires aient déjà été publiées, le compte Twitter intitulé « Evil Mad Scientist » le fait maintenant de manière encore plus détaillée et cela nous permet de voir à quel point l’intérieur du câble USB-C est vraiment frappant, et il dispose par exemple de huit câbles « micro coaxiaux » qui prennent en charge les signaux à haute vitesse qui vous permettent d’atteindre ces taux de transfert.

section transversale annotée du câble USB-C. ce câble a été un peu battu; l’un des câbles micro coaxiaux est bosselé ou déformé. vous pouvez voir que c’est un peu gâché avec l’échouement. pic.twitter.com/9yfSucNxSJ – Heure du tube (@TubeTimeUS) 8 mai 2019

De plus, il existe des câbles isolés rouges et noirs pour la transmission de l’électricité, tandis que la partie dans laquelle nous voyons la paire avec les câbles blanc et vert et plusieurs fils à l’intérieur est un câble USB dans le câble USB. Spécifique, un câble USB 2.0 pour assurer la rétrocompatibilité avec ce câble USB-C avec cette norme.

La section est encore plus frappante si l’on prend la pointe d’un stylo BIC comme référence comme celui de l’image. Il est vraiment surprenant de voir à quel point des câbles qui coûtent quelques euros contiennent autant de technologie, bien sûr. Ce n’est pas un exemple typique de #cableporn, mais dans un sens, ces images pourraient également appartenir à ce monde unique.

