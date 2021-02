Voici à quoi ressemblait le Seigneur des Anneaux quand il n’y avait que deux films

En gardant à l’esprit tous les acclamations critiques et commerciales que la trilogie de films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson a reçues, il est facile de perdre de vue à quel point le projet semblait impossible lorsqu’il a été réalisé pour la première fois. À l’époque, Harvey Weinstein était toujours l’un des producteurs les plus puissants d’Hollywood. Quand il a amené Jackson à bord pour faire Le Seigneur des Anneaux, le projet a été envisagé comme une affaire de deux films pour réduire les dépenses.

Pendant longtemps, c’était la version de Le Seigneur des Anneaux que Jackson cherchait à faire, avec des scripts complets et finis pour un en deux parties qui aurait considérablement réduit le voyage de la Communauté de l’Anneau au Mordor. Dans un récent éditorial pour Polygon, le journaliste Drew McWeeny a rappelé le moment où il avait été autorisé à lire les scripts de la version en deux films de Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux, et en quoi cela aurait différé de la trilogie que nous avons finalement pu voir.

« À quoi ressemblait la version en deux films? La plupart de ce que vous aimez dans l’éventuelle trilogie. Philippa Boyens a été répertoriée comme rédactrice en chef du document sur le document qui portait le nom de code » Jamboree « . (Au moment où tout est passé à New Line Cinema, le studio qui a finalement réalisé la trilogie, Sinclair était parti et Boyens était un co-auteur à part entière des films.) Ces premières ébauches ont réussi à intégrer la plupart des incidents majeurs de la série, mais sans la texture du personnage qui fait la trilogie si spécial. J’avais l’impression de regarder les films éventuels à une vitesse de lecture 1,5x, tout était compressé et accéléré. Il y avait des idées qui sont sorties à un stade précoce (la narration obsédante de Galadriel de l’ouverture de Fellowship était à l’origine livrée sous une forme légèrement différente par Frodon, exemple), et le cliffhanger original a eu lieu sur Emyn Muil Bluff après que Sam, Frodon et Gollum aient eu une rencontre avec le Nazgul. «

Ce qui fait la trilogie de Le Seigneur des Anneaux si spécial, c’est qu’il donne à chaque personnage un espace pour respirer, parler, et émouvoir, au lieu d’être un galop incessant d’un jeu d’action à l’autre. Il semble que ce sentiment de calme manquait dans la version en deux parties du projet qui Peter Jackson était à l’origine attaché à. Selon McWeeny, le thème principal de l’histoire est resté le même, mais les personnages ont été transformés en de simples intrigues d’un blockbuster d’action générique.

« Les os de la version de Jackson étaient déjà en place, et cette version en deux films comprenait que Samwise Gamgee était le héros de toute l’histoire, le personnage principal dont le voyage ponctue finalement les choses. Il y avait plus de chant dans ces brouillons, des chansons de route qui se sentaient directement tiré du texte de Tolkien, mais tout a été livré en un clip. Il n’y a pas eu le temps de profiter de la Comté, pas de place pour Pippin et Merry pour émerger en tant que personnages, et encore moins de la texture de la Terre du Milieu. Les elfes en passant. Il y avait une reconnaissance d’Arwen et Aragorn, mais pas plus. Le personnage principal qui a bénéficié de l’extension à trois films était Gollum, qui est passé de l’intrigue à un personnage pleinement réalisé. Plus que tout, les deux films La version donnait l’impression que chaque choix qu’ils faisaient visait à essayer de les transformer en blockbusters plus conventionnels au détriment de l’histoire dense et de la poésie qui définit le travail de Tolkien. «

Heureusement, Jackson a réussi à obtenir les droits sur le projet de Weinstein et a trouvé une nouvelle maison avec New Line Cinema, qui a compris la nature dense du travail que Jackson tentait d’adapter et l’a encouragé à prendre plus de temps pour raconter l’histoire en ce qui en fait une trilogie. Et c’est ainsi qu’est née l’une des adaptations cinématographiques les plus réussies de tous les temps. Merci à Polygon.

Sujets: Le Seigneur des Anneaux