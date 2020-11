Voici à quel point Emilia Clarke ressemblerait à la nouvelle princesse Mera dans Aquaman 2

Amber Headr est sur les cordes après le départ de Johnny Depp de Fantastic Beasts 3, mais il semble qu’elle continuera avec son personnage.

Le désordre juridique entre Johnny Depp et Amber Heard a conduit au départ de l’acteur de « Animaux fantastiques 3 » à la demande de Warner Bros.une franchise dans laquelle il était l’un des personnages les plus importants, et qui aurait déjà Mads Mikkelsen Je pourrais être celui qui te soulagerait. La situation a amené beaucoup de file d’attente, car de nombreux fans demandent également que le studio utiliser le même standard avec Amber Heard, l’un des protagonistes de « Aquaman ».

Et c’est que l’actrice a également très mal agi, en venant présenter de fausses preuves lors du procès. C’est pourquoi depuis que la nouvelle est connue, il y a un demande dans Change.org pour sortir Amber Heard de « Aquaman 2 » qui a déjà atteint un million et demi de signatures. Cependant, l’actrice elle-même a déjà assuré il y a quelques jours que continuerait à jouer la princesse Mera, et elle sera dans « Aquaman 2 » rééditer son personnage.

Pourtant, en parallèle, le fandome de l’univers a parlé et ils demandent à Emilia Clarke, la Khaleshi dans « Game of Thrones », en remplacement d’Amber Heard. Dans ce sens, artiste populaire Bosslogic a fait écho à ces rumeurs et fait une illustration dans laquelle Emilia Clarke apparaît comme la nouvelle princesse Mera, Et la vérité est que cela a l’air spectaculaire et que ce serait sans aucun doute un casting très intéressant.

Que pensez-vous des doubles standards de Warner Bros avec Johnny Depp et Amber Heard? La vérité est qu’étant un processus judiciaire si compliqué, ils auraient bien pu attendre qu’il soit résolu pour prendre des décisions aussi drastiques. Pour le moment, Amber Heard continuera d’être la princesse Mera dans « Aquaman 2.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂