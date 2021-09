Voice of Cards: The Isle Dragon Roars est un RPG basé sur une carte PS4 de NieR Mastermind Yoko Taro

Square Enix a annoncé Voice of Cards: The Isle Dragon Roars pour PlayStation 4. Il s’agit d’un jeu de rôle axé sur les cartes, avec des batailles au tour par tour et de jolies illustrations de personnages. De plus, Yoko Taro – le cerveau principal derrière les jeux NieR – est directeur créatif, vous pouvez donc probablement vous attendre à des mécanismes de jeu intéressants et à des rebondissements potentiellement énormes.

Voice of Cards est également disponible très bientôt. Il arrive sur le PlayStation Store le 28 octobre et une démo est censée être disponible maintenant – mais nous ne pouvons pas la trouver pour le moment.

Voice of Cards a attiré votre attention ? Essayez de ne pas plier les bords dans la section commentaires ci-dessous.