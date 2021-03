‘VOC 202012/02’ et ‘B.1.351’ ne sont pas du charabia – pourquoi les variantes de coronavirus ont des noms étranges

03 mars 2021 12:12:56 IST

Ce sont les noms charmants que les scientifiques ont proposés pour une nouvelle variante du coronavirus qui a été identifiée en Afrique du Sud. Les chaînes alambiquées de lettres, de chiffres et de points sont profondément significatives pour les scientifiques qui les ont conçues, mais comment quelqu’un d’autre était-il censé les garder droits? Même le plus facile à retenir, B.1.351, fait référence à une lignée entièrement différente du virus si un seul point est oublié ou égaré.

Les conventions de dénomination des virus étaient bonnes tant que les variantes restaient des sujets de recherche ésotériques. Mais ils sont aujourd’hui la source d’angoisse pour des milliards de personnes. Ils ont besoin de noms qui sortent de la langue, sans stigmatiser les personnes ou les lieux qui leur sont associés.

«Ce qui est difficile, c’est de trouver des noms distincts, informatifs, qui n’impliquent pas de références géographiques et qui sont en quelque sorte prononcables et mémorables», a déclaré Emma Hodcroft, chercheuse en santé publique moléculaire à l’Université de Berne en Suisse. « Cela semble assez simple, mais c’est en fait une très grande demande d’essayer de transmettre toutes ces informations. »

La solution, selon elle et d’autres experts, est de proposer un système unique que tout le monde peut utiliser, mais de le relier aux systèmes plus techniques sur lesquels les scientifiques s’appuient. L’Organisation mondiale de la santé a convoqué un groupe de travail de quelques dizaines d’experts pour concevoir une manière simple et évolutive de le faire.

« Ce nouveau système attribuera aux variantes préoccupantes un nom facile à prononcer et à rappeler et minimisera également les effets négatifs inutiles sur les nations, les économies et les personnes », a déclaré l’OMS dans un communiqué. «La proposition de ce mécanisme est actuellement en cours d’examen par les partenaires internes et externes avant sa finalisation.»

Selon deux membres du groupe de travail, le principal candidat de l’OMS à ce jour est d’une simplicité désarmante: numéroter les variantes dans l’ordre dans lequel elles ont été identifiées – V1, V2, V3, etc.

«Il existe des milliers et des milliers de variantes, et nous avons besoin d’un moyen de les étiqueter», a déclaré Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle et membre du groupe de travail.

Nommer les maladies n’a pas toujours été aussi compliqué. La syphilis, par exemple, est tirée d’un poème de 1530 dans lequel un berger, Syphilus, est maudit par le dieu Apollon. Mais le microscope composé, inventé vers 1600, a ouvert un monde caché de microbes, permettant aux scientifiques de commencer à les nommer d’après leurs formes, a déclaré Richard Barnett, un historien des sciences en Grande-Bretagne.

Pourtant, le racisme et l’impérialisme ont infiltré les noms de maladies. Dans les années 1800, alors que le choléra se propageait du sous-continent indien à l’Europe, les journaux britanniques ont commencé à l’appeler «choléra indien», décrivant la maladie comme une figure dans un turban et des robes.

«La dénomination peut très souvent refléter et étendre une stigmatisation», a déclaré Barnett.

En 2015, l’OMS a publié les meilleures pratiques pour nommer les maladies: éviter les emplacements géographiques ou les noms de personnes, les espèces animales ou alimentaires et les termes qui incitent à la peur indue, comme «mortelle» et «épidémie».

Les scientifiques s’appuient sur au moins trois systèmes de nomenclature concurrents – Gisaid, Pango et Nextstrain – dont chacun a un sens dans son propre monde.

«Vous ne pouvez pas suivre quelque chose que vous ne pouvez pas nommer», a déclaré Oliver Pybus, un biologiste évolutionniste d’Oxford qui a aidé à concevoir le système Pango.

Les scientifiques nomment des variantes lorsque des changements dans le génome coïncident avec de nouvelles épidémies, mais ils n’attirent l’attention sur eux que s’il y a un changement dans leur comportement – s’ils se transmettent plus facilement, par exemple (B.1.1.7, la variante observée pour la première fois en Grande-Bretagne ), ou s’ils contournent au moins partiellement la réponse immunitaire (B.1.351, le variant détecté en Afrique du Sud).

Encodés dans les lettres et les chiffres brouillés sont des indices sur l’ascendance de la variante: Le «B.1», par exemple, indique que ces variantes sont liées à l’épidémie en Italie au printemps dernier. (Une fois que la hiérarchie des variantes devient trop profonde pour accueillir un autre nombre et un autre point, les plus récents reçoivent la lettre suivante disponible par ordre alphabétique.)

Mais lorsque les scientifiques ont annoncé qu’une variante appelée B.1.315 – deux chiffres retirés de la variante vue pour la première fois en Afrique du Sud – se répandait aux États-Unis, le ministre sud-africain de la Santé s’est «assez confus» entre cela et B.1.351, a déclaré Tulio de Oliveira, généticienne à l’École de médecine Nelson Mandela de Durban et membre du groupe de travail de l’OMS.

«Nous devons mettre au point un système que non seulement les biologistes évolutionnistes peuvent comprendre», a-t-il déclaré.

En l’absence d’alternatives faciles à portée de main, les gens ont eu recours à l’appellation B.1.351 «la variante sud-africaine». Mais de Oliveira a supplié ses collègues d’éviter le terme. (Ne cherchez pas plus loin que les origines de ce virus même: l’appeler le «virus de la Chine» ou le «virus de Wuhan» a alimenté la xénophobie et l’agression contre les personnes d’origine est-asiatique partout dans le monde.)

Les préjudices potentiels sont suffisamment graves pour avoir dissuadé certains pays de se manifester lorsqu’un nouveau pathogène est détecté à l’intérieur de leurs frontières. Les noms géographiques deviennent également rapidement obsolètes: le B.1.351 est maintenant présent dans 48 pays, il est donc absurde de l’appeler la variante sud-africaine, a ajouté de Oliveira.

Et la pratique pourrait fausser la science. Il n’est pas tout à fait clair que la variante est apparue en Afrique du Sud: elle a été identifiée là-bas en grande partie grâce à la diligence des scientifiques sud-africains, mais le qualifier comme la variante de ce pays pourrait induire en erreur d’autres chercheurs en ignorant son chemin possible en Afrique du Sud d’un autre. pays qui séquençait moins de génomes de coronavirus.

Au cours des dernières semaines, proposer un nouveau système est devenu une sorte de sport-spectateur. Quelques suggestions pour l’inspiration des noms: ouragans, lettres grecques, oiseaux, autres noms d’animaux comme l’écureuil roux ou aardvark et les monstres locaux.

Áine O’Toole, doctorante à l’Université d’Édimbourg qui fait partie de l’équipe Pango, a suggéré des couleurs pour indiquer comment différentes constellations de mutations étaient liées.

«Vous pourriez vous retrouver avec du rose poussiéreux, du magenta ou du fuchsia», dit-elle.

Parfois, identifier une nouvelle variante par sa mutation caractéristique peut suffire, surtout lorsque les mutations acquièrent des noms fantaisistes. Au printemps dernier, O’Toole et ses collaborateurs ont commencé à appeler D614G, l’une des premières mutations connues, «Doug».

«Nous n’aurions pas eu en quelque sorte une énorme quantité d’interactions humaines», a-t-elle déclaré. «C’était notre idée de l’humour dans le lockdown n ° 1.»

D’autres surnoms ont suivi: «Nelly» pour N501Y, un fil conducteur dans de nombreuses nouvelles variantes préoccupantes, et «Eeek» pour E484K, une mutation censée rendre le virus moins sensible aux vaccins.

Mais Eeek est apparu sous plusieurs variantes dans le monde entier simultanément, soulignant la nécessité pour les variantes d’avoir des noms distincts.

Le système de numérotation envisagé par l’OMS est simple. Mais tout nouveau nom devra surmonter la facilité et la simplicité des étiquettes géographiques pour le grand public. Et les scientifiques devront trouver un équilibre entre l’étiquetage d’une variante assez rapidement pour prévenir les noms géographiques et assez prudemment pour ne pas finir par donner des noms à des variantes insignifiantes.

« Ce que je ne veux pas, c’est un système dans lequel nous avons cette longue liste de variantes qui portent toutes des noms de l’OMS, mais en réalité, seules trois d’entre elles sont importantes et les 17 autres ne le sont pas », a déclaré Bedford.

Quel que soit le système final, il devra également être accepté par différents groupes de scientifiques ainsi que par le grand public.

«À moins que l’on ne devienne vraiment le genre de lingua franca, cela rendra les choses plus confuses», a déclaré Hodcroft. « Si vous ne trouvez pas quelque chose que les gens peuvent dire et taper facilement et se souvenir facilement, ils recommenceront simplement à utiliser le nom géographique. »

Apoorva Mandavilli et Benjamin Mueller. c.2021 The New York Times Company

