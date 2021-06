Vivo V21 5G : Présentation du téléphone mobile milieu de gamme avec caméra selfie haut de gamme

Avec le V21 5G, Vivo a présenté un nouveau smartphone de milieu de gamme avec une caméra frontale extrêmement haute résolution incluant une stabilisation optique de l’image. Début juillet, l’appareil sera mis en vente pour un peu moins de 400 euros.

Avec le V21 5G, le fabricant Vivo a dévoilé un nouveau téléphone portable de milieu de gamme, écrit GSMArena. Le point culminant est la caméra selfie de 44 MP avec stabilisation optique de l’image et flash LED, qui fait du smartphone – du moins sur le papier – l’une des caméras frontales les plus puissantes de ces dernières années. Cela pourrait rendre le Vivo V21 5G particulièrement adapté aux utilisateurs qui aiment prendre des selfies.

La caméra frontale peut même gérer des vidéos en 4K, ce qui devrait également la rendre intéressante pour les vloggers. En plus d’une mise au point automatique, le téléphone mobile dispose également d’un mode portrait de nuit pris en charge par l’IA. La caméra principale est une triple caméra avec un grand angle de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP, l’objectif grand angle ayant également une stabilisation optique de l’image.

Écran AMOLED avec 90 Hz et HDR10+

L’écran AMOLED de 6,44 pouces du Vivo V21 5G prend en charge le taux de rafraîchissement fluide de 90 Hz, tandis que la résolution est de 1080p + avec un rapport hauteur/largeur de 20: 9. L’écran peut afficher du contenu en HDR10+, c’est-à-dire avec une plage dynamique particulièrement élevée. Un capteur d’empreintes digitales est intégré directement dans l’écran.

À l’intérieur, la puce Dimensity 800U de 7 nanomètres fonctionne avec un total de 8 cœurs et une puce 5G, ce qui permet des vitesses de téléchargement théoriques allant jusqu’à 2,3 Gbps. 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne complètent l’ensemble, la batterie a une capacité de 4 000 mAh.

Sortie en juillet pour 399 euros

La sortie aura lieu début juillet au prix de 399 euros. Les couleurs disponibles sont Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White.