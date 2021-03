Vivo S9 5G et Vivo S9e seront lancés en Chine aujourd’hui à 17 h IST: tout ce que nous savons jusqu’à présent

03 mars 2021 10:12:22 IST

Vivo lancera aujourd’hui la série Vivo S9 qui comprend Vivo S9, Vivo S9e en Chine. Les smartphones sont également disponibles en pré-réservation sur Site Web de Vivo en Chine. Selon le microsite, Vivo S9 comportera un module de caméra rectangulaire qui abrite une configuration à triple caméra. Le smartphone est susceptible de se décliner en trois variantes de couleur. L’événement de lancement débutera à 17 h 00 IST aujourd’hui. Vivo a confirmé que les deux prochains smartphones seront dotés d’une connectivité 5G.

Spécifications attendues de la série Vivo S9

La société a confirmé que Vivo S9 sera alimenté par le chipset Dimensity 1100 et le stockage UFS 3.1.

Selon un rapport de GizmoChina, Vivo S9 devrait offrir 12 Go de RAM et fonctionner sur le système d’exploitation Android 11. Le Vivo S9 pourrait être doté d’une encoche sur le dessus qui abritera une double caméra selfie. Cette configuration de caméra selfie comprendra un capteur principal de 44 MP. Le smartphone devrait comporter un écran AMOLED 90 Hz. Le Vivo S9 sera probablement équipé d’une batterie de 4100 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W.

Quant au Vivo S9e, le rapport suggère qu’il pourrait être livré avec un jeu de tir selfie de 32 MP en plus du chipset Dimensity 820, 8 Go de RAM et une batterie de 4100 mAh prenant en charge une charge rapide de 33 W.

