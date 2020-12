Vivica A. Fox veut aider à mettre en place 50 Cent & Ja Rule Verzuz

Vivica A. Fox a offert d’aider à organiser la bataille de Verzuz proposée depuis longtemps entre 50 Cent et Ja Rule.

Le jeu avait précédemment déclaré qu’il « n’amuserait même pas » de faire une bataille de Verzuz s’il ne se tenait pas en face de la pièce à partir de 50 Cent, mais les gens ont parlé et il semble que la confrontation la plus proposée par Fiddy serait en fait contre Ja Règle. Rien n’est confirmé pour le moment, et Ja Rule n’est pas convaincu que cela prendra vie, affirmant qu’il préférerait rencontrer le rappeur dans un ring de boxe, mais Vivica A. Fox est apparemment prête à s’impliquer et à tout obtenir. installer. Sur un épisode récent de Cocktails avec reines, Vivica a déclaré qu’elle n’avait aucun problème avec son ex-petit ami 50 Cent, parlant de ses options Verzuz et proposant d’aider à organiser la bataille contre Ja Rule.

Evan Agostini / Comme elle l’explique, Ja et 50 ont commencé comme amis mais ils ont fini par devenir des rivaux acharnés. Leur querelle dure depuis des années et Vivica pense que la meilleure façon de terminer cette année serait de les amener à se battre et de déterminer, une fois pour toutes, qui a les meilleurs succès. « Si cela se produit, les gens se présenteraient en masse », a déclaré Vivica à propos d’un face-à-face potentiel entre Ja et Fif. « The Game était un artiste des années 50, donc ce n’est pas mal, mais si vous voulez vraiment mettre fin à un bœuf qui serait épique, ce serait Ja Rule et 50 Cent. Nous pouvons aussi finir notre bœuf. Je n’ai pas de bœuf avec lui, je n’en ai pas. , aucun. Les reines peuvent le brancher. «

Pensez-vous que nous arriverons un jour à un point où 50 Cent et Ja Rule écraseront leur boeuf sur la scène principale de Verzuz?