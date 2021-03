VIRGIN RIVER Saison 3: histoire à venir, date de sortie en espoir et informations exigeantes !!

VIRGIN RIVER Screen Cast Lauren Hammersley pour être désigné comme une image effrayante (via les médias sociaux) d’une blessure qu’elle se sentait loin de l’ensemble sur sa page Instagram.

Alors qu’elle espère ne pas jouer Charmaine Roberts dans l’émission de Netflix Virgin River, Lauren Hammersley est en train de réparer sa gamme en Nouvelle-Écosse. L’actrice canadienne a récemment acheté une tige de réparation qu’elle a remise à neuf toute seule, tandis que selon la méthode avec ses fans, continuez sur les deux médias Instagram et TikTok.

Cependant, une semaine à droite, d’autres ont tout simplement mal tourné, et la star de Virgin River a donc reçu un concept de déficience sur sa main sur ses médias sociaux.

«Lorsque vous vous forcez à vous stabiliser avec quelque chose, mais que vous êtes à l’intérieur de la rainure et que vous ne vous en souciez pas», a-t-elle répondu dans la rubrique.

Les Images la virent à gauche habillée d’une étonnante membrane et d’un ruban électrique jaune.

Ses fans inquiets ont été intelligents pour lui envoyer ses meilleurs vœux dans les explications.

De «Bien sûr que non», a déclaré un partisan, comme plusieurs autres ont mentionné «Aïe» et des émojis tranchants et pleurants. (sic)

«Aide originale en quelque sorte une poignée», a transcrit une personne différente.

Récemment, les différents messages de ses efforts de rénovation ont laissé les fans dans les points de suture.

Pour continuer son côté humoristique parmi ses fans en ligne, elle a publié une image de sa maison lors d’une affaire imprudente, y compris le dicton: « Je maintiens que ce n’est souvent pas un épisode de thésauriseurs. »

«C’est à ce moment qu’une personne atteinte de # symptômes de TDAH acquiert une maison et fait tout dans le mauvais ordre», at-elle poursuivi.

L’amant avec un nom similaire à celui d’un fan a vu le côté drôle de l’échec et a offert des mots de réconfort à l’acteur.

« Il n’y a ni l’une ni l’autre règle », a trompé un fan, tandis que d’autres ont écrit: « Vous êtes devenu poussière. »

Un troisième organisme a proposé: « Vous pouvez faire un film sur la façon de faire la maison qu’ils enregistrent dans la direction opposée, donc ce n’est ni un problème haha. »

Différent a félicité Hammersley pour ses tentatives de bricolage loin du tournage pour Netflix.

«Jusqu’ici vous appréciez, c’est le bon ordre», a observé un autre spectateur.

Concentrez-vous sur plus: il grandit avec les dommages et peut être excellent une fois que vous avez terminé et livré vos efforts.

«On dirait que ça va être un excellent endroit !! maintenir l’application », y compris quelqu’un d’autre, tandis que différent considéré dans:« Je vous permets l’honneur de prendre pour tout, vous êtes merveilleux. »

Désignée sur la rivière Virgin, Charmaine est confrontée à un défi complexe.

Elle est actuellement enceinte des jumeaux de Jack (joué par Martin Henderson) alors qu’il semble avoir déjà préparé un pied individuel à l’intérieur de la tombe alors qu’il a été repéré avec une blessure par balle par Mel (Alexandra Breckenridge) lors de la finale de la saison 2.

Est-ce que Jack grandit pour rester? et peut-il aider son ex parmi les nouveau-nés?

Bien qu’il n’y ait pas encore de sortie pour la saison 3, les nouveaux épisodes ne manqueront pas de répondre à ces questions et de poser des mystères encore plus profonds.

Maintenant, Virgin River est là pour se démarquer sur Netflix.

