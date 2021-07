Virgin River : Quelle est la raison de l’absence de Hope dans la saison 3 ?

Le vendredi 9 juillet, il est revenu Rivière vierge au service de diffusion en continu Netflix avec sa troisième saison et a généré la confusion parmi les fans, qui sont revenus voir Mel (Alexandra Breckenridge) et Jack (Martin Henderson). L’une des inconnues qu’il a laissées était pourquoi Hope, jouée par Annette O’Toole, n’a pas de scènes en face à face. Connaissez la raison donnée par le showrunner !

« Mel Monroe et ses proches sont de retour et font face à toutes sortes de problèmes : mort, incendie volontaire, disputes de garde, ruptures et plus encore »dit le synopsis des nouveaux épisodes. Ceux qui ont déjà vu tous les chapitres savent ce qui s’est passé après que Jack a été abattu à la fin du deuxième volet.

En 2020, tous les types de productions cinématographiques et télévisuelles ont été touchés par la pandémie de coronavirus et ils ont été contraints de suspendre ou d’annuler le tournage pour différentes raisons. C’est pourquoi les projets ont eu une dépense supplémentaire importante dans les protocoles pour garantir la santé et la sécurité de chacun des participants sur le plateau d’enregistrement.

Bien qu’ils aient eu ce qu’il faut pour filmer tranquillement, Il ne suffisait pas d’avoir Annette O’Toole, qui incarne Espoir dans la fiction. Le showrunner, Sue Tenney, il a dit Divertissement hebdomadaire Quoi le personnage n’est pas apparu dans la série en raison de Covid-19, car L’actrice a 69 ans et fait partie du groupe à risque qui doit le plus soigner la maladie.







À Virgin River 3, on nous dit que Hope est allée aider une tante âgée qui avait besoin d’aide pour ses rendez-vous médicaux, mais avant Tenney nous a laissé l’explication : « C’était une situation de pandémie. Nous avons travaillé dur pour nous assurer qu’elle était dans la série. ». Puis il assura : « Si nous avons une quatrième saison, tout le monde est vacciné et la pandémie ne sera plus ce qu’elle était. J’espère donc qu’Annette pourra revenir. ».