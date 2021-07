Rivière vierge est revenu sur Netflix ce vendredi avec sa troisième saison tant attendue. Le lancement a coupé une longue attente qui avait une énorme attente parmi les fans. Entre l’excitation du retour aussi la surprise a été mitigée car le premier épisode a laissé tout le monde perplexe et a suscité la même question. Sachez ce que c’est et découvrez l’explication officielle.

La fin de la saison 2 en novembre dernier avait comme scène finale le tir subi par Jack Sheridan et la réaction déchirante de Mel Monroe essayant de le sauver. Avec une blessure par balle saignant dans son torse, deux questions restaient en suspens pour les nouveaux chapitres : qu’arrivera-t-il à votre santé et qui vous a agressé.







Virgin River est revenu sur Netflix, mais la première a déconcerté tout le monde

Cependant, le premier épisode de la troisième partie ne répond qu’à une des inconnues. Comme prévu d’être le protagoniste, le personnage joué par Martin Henderson survit à l’attaque armée. L’histoire saute quelques semaines dans le temps et commence à reconstituer les événements. La fin de la route? Découvrez ce qui s’est réellement passé la nuit de l’attaque.

La showrunner Sue Tenney a expliqué les raisons de cette décision dans des déclarations à Express.co : « Qui l’a fait et ce qui se passe est une grande partie de la saison. Son ami Mike finit par rester en ville et essaie d’enquêter et de savoir qui a tiré, tout en essayant d’empêcher Jack de se faire justice lui-même. « .

L’écrivain a également abordé la question dans US Weekly et a taquiné quelque chose qui se produira à la fin de la saison. « Quelqu’un va être arrêté à la fin de la saison, mais les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. L’histoire ne se terminera pas avec l’arrestation », a-t-il ajouté. Il a synthétisé et invité tous les fans à rester avec l’intrigue jusqu’à la dernière minute.