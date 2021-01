Virgin Orbit lance 10 satellites en orbite lors d’un vol d’essai historique

Orbite vierge Le nom de ce dernier n’est plus purement ambitieux.

De la société LauncherUne fusée a atteint son orbite aujourd’hui (17 janvier) lors de son deuxième vol d’essai motorisé, une mission appelée Launch Demo 2. Et ce n’est pas tout: la fusée a également déployé avec succès 10 petits cubesats, qui a volé via le programme de lancement éducatif des nanosatellites de la NASA .

« Des charges utiles ont été déployées avec succès sur notre orbite cible! Nous sommes tellement, si fiers de dire que LauncherOne a maintenant terminé sa première mission dans l’espace, transportant 9 missions cubesat en orbite terrestre basse pour nos amis @NASA. # LaunchDemo2, » Virgin Orbit annoncé via Twitter aujourd’hui. (L’une des neuf missions comportait deux cubesats, donc le nombre total de vaisseaux spatiaux lobés était de 10.)

Le LauncherOne à deux étages de 70 pieds de long (21 mètres), capable de livrer jusqu’à 1100 lb. (500 kilogrammes) en orbite, a décollé du Mojave Air and Space Port de Californie aujourd’hui à environ 13 h 40 HNE (18 h 40 GMT; 10 h 40 heure locale de Californie). La fusée a quitté le sol sous l’aile de son avion Boeing 747, connu sous le nom de Cosmic Girl.

Cette stratégie de lancement aérien – que la société sœur de Virgin Orbit, Virgin Galactic, utilise également avec son avion spatial suborbital, SpaceShipDeux – augmente la flexibilité et la réactivité par rapport aux fusées traditionnelles lancées verticalement, ont déclaré des représentants de Virgin Orbit.

Les pilotes Kelly Latimer et Todd Ericson ont emmené Cosmic Girl vers le sud-ouest, traversant l’océan Pacifique à l’ouest de la région de Los Angeles. Environ une heure après le décollage, à une altitude d’environ 10 700 m (35 000 pieds), LauncherOne s’est libéré de l’avion, puis a allumé son moteur NewtonThree de premier étage pour se rendre dans l’espace.

Le NewtonThree a réussi sa combustion de trois minutes, marquant un jalon que LauncherOne n’a pas réussi à atteindre lors de sa première tentative orbitale, la mission Launch Demo de mai 2020. Au cours de ce vol précédent, un conduite de propulseur rompue juste après le début de la brûlure de la première étape, mettant fin au test.

Mais aujourd’hui, LauncherOne a continué à cocher des cases. L’étage supérieur de la fusée s’est séparé avec succès et a tiré son moteur NewtonFour comme prévu, et LauncherOne a glissé en orbite autour de notre planète.

Environ 45 minutes après son premier brûlage, le NewtonFour a de nouveau flambé, circularisant l’orbite de l’étage supérieur. Peu de temps après, l’étage supérieur a déployé les 10 minuscules satellites, fournis par huit groupes universitaires différents et le centre de recherche Ames de la NASA dans la Silicon Valley.

Ce fut une énorme réussite pour Virgin Orbit, qui vise à revendiquer une part importante du marché croissant des lancements de petits satellites. Ce marché est actuellement dominé par Laboratoire de fusée , dont le booster Electron est opérationnel depuis 2018.

Mais la concurrence semble sur le point de commencer à chauffer considérablement, et pas seulement de Virgin Orbit. Par exemple, la startup californienne Astra de 38 pieds de haut (12 mètres) Rocket 3.2 a atteint l’espace pour la première fois le mois dernier, lors du deuxième vol d’essai orbital de la compagnie. Et plusieurs autres entreprises, telles que Firefly Aerospace et Relativity Space, commenceront à piloter leurs propres lanceurs de petits satellites dans un proche avenir, si tout se passe comme prévu.

Les véhicules ci-dessus sont tous conçus pour faire des manèges dédiés à des vaisseaux spatiaux relativement petits. Ce n’est pas la seule façon pour de tels satellites de voler; ils peuvent également faire de l’auto-stop en tant que charges utiles secondaires sur de grosses fusées comme le cheval de bataille de SpaceX Faucon 9 . Mais ces missions sont adaptées aux grandes charges utiles primaires, de sorte qu’elles ne fournissent généralement pas une livraison aussi précise pour les petits satellites chevauchant.