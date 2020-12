Virgin Galactic vise le 11 décembre pour le prochain vol spatial SpaceShipTwo

Vierge Galactique volera vers l’espace suborbital la semaine prochaine, si tout se passe comme prévu.

La fenêtre du troisième vol spatial en équipage de VSS Unity, le dernier de Virgin Galactic SpaceShipDeux avions spatiaux , ouvre le 11 décembre, ont annoncé les représentants de l’entreprise mardi (1er décembre).

Le vol d’essai, qui décollera du port spatial américain du Nouveau-Mexique, devait avoir lieu entre le 19 novembre et le 23 novembre. Une récente flambée d’infections au COVID-19 dans tout l’État nixé ce plan , cependant, et l’entreprise s’efforcera de faire en sorte que la sécurité passe avant tout pendant la nouvelle fenêtre annoncée.

«Conformément aux directives du gouvernement local et aux protocoles de sécurité, nous avons réduit au maximum le nombre de personnes sur place», a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic a déclaré mardi dans un communiqué .

« Bien qu’à cette occasion, aucun média ou invité ne sera autorisé sur place, notre équipe s’efforcera de capturer et de partager les belles images avec le monde une fois le vol terminé », a déclaré Colglazier. « Nous sommes impatients de franchir cette étape importante de notre programme de vols d’essai dans les semaines à venir. »

Le SpaceShipTwo à deux pilotes et six passagers décolle d’une piste sous les ailes d’un avion porteur appelé WhiteKnightTwo. À une altitude d’environ 50 000 pieds (15 000 mètres), l’avion spatial se libère et se dirige par ses propres moyens vers l’espace suborbitaire à l’aide de son moteur de fusée embarqué.

VSS Unity a atteint l’espace à deux reprises à ce jour, lors de vols d’essai en décembre 2018 et février 2019. Ces deux missions ont décollé du Mojave Air and Space Port dans le sud-est de la Californie, près du siège de The Spaceship Company, la filiale de fabrication de Virgin Galactic.

Le troisième vol d’essai à venir sera le premier de Spaceport America , la plaque tournante des opérations commerciales à venir de Virgin Galactic. La mission sera également le premier vol spatial habité à décoller du Nouveau-Mexique, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

VSS Unity a déménagé à Spaceport America plus tôt cette année pour commencer les dernières étapes de sa campagne de test. Le vaisseau spatial pourrait commencer à voler opérationnel, missions de transport de passagers l’année prochaine .

Environ 600 personnes ont réservé un billet pour monter SpaceShipTwo, au prix (le plus récent) de 250 000 € par siège. Virgin Galactic ne vend pas actuellement de billets, mais a l’intention de le reprendre au début de l’année prochaine, après que le fondateur de Virgin Group, Richard Branson, vole à bord de VSS Unity. (Branson a longtemps dit qu’il prévoyait de participer à l’un des premiers vols d’Unity.)

VSS Unity ne sera pas le seul SpaceShipTwo à voler plus longtemps. La Spaceship Company construit actuellement deux autres véhicules, dont l’un devrait sortir de l’usine au début de 2021, ont déclaré des représentants de Virgin Galactic. Le hangar de la société à Spaceport America peut accueillir simultanément cinq SpaceShipTwos et deux WhiteKnightTwos.