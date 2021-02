Virgin Galactic retarde encore les vols d’essai de SpaceShipTwo, repoussant les vols touristiques jusqu’en 2022

Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic, également appelé VSS Unity, revient sur Terre après un vol d’essai supersonique le 29 mai 2018. La société a révélé le 25 février 2021 que son vol d’essai 2021 pour le véhicule serait retardé, tout comme les vols touristiques. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

Virgin Galactic ne lancera pas de touristes dans l’espace cette année après que des modifications techniques aient retardé le prochain vol d’essai de la société de plus de deux mois.

Au cours d’un appel aux résultats du quatrième trimestre portant sur les résultats financiers de 2020, tenu jeudi 25 février, des représentants de la société ont annoncé que Virgin Galactic retarderait le prochain vol d’essai de son véhicule suborbital SpaceShipTwo à mai probablement pour résoudre des problèmes techniques, selon à SpaceNews. Ce retard poussera les premiers vols touristiques spatiaux de la société jusqu’en 2022.

En ce qui concerne le vol d’essai à venir, les responsables de la société ont cité les changements techniques nécessaires au véhicule révélés par le vol d’essai suborbital interrompu du véhicule le 12 décembre, qui a été causé par des interférences électromagnétiques (EMI), selon SpaceNews. Les responsables de Virgin Galactic ont déclaré qu’EMI avait provoqué le redémarrage d’un ordinateur de vol en même temps que le moteur de SpaceShipTwo s’allumait. Les deux pilotes du véhicule n’ont pas été blessés pendant le vol interrompu et le véhicule a atterri en toute sécurité.

Après l’incident, une enquête a révélé qu’un nouveau système informatique de commande de vol a probablement causé l’augmentation des EMI qui a déclenché l’arrêt. Virgin Galactic a prévu un vol d’essai de suivi dès le 13 février. Mais après avoir essayé de résoudre le problème, les ingénieurs de la société ont noté des problèmes EMI persistants et ont décidé de retarder une fois de plus, en utilisant le temps pour modifier l’ordinateur qui crée l’interférence et tester le nouveau système avant de tenter un autre vol.

« Nous avons vu certaines de nos lectures de capteurs – pressions et températures, ce genre de choses – montrer des fluctuations inhabituelles, qui nous ont fait savoir que l’EMI était toujours présente et peut-être dans des systèmes que nous n’avions pas anticipés au départ », a déclaré le président de Virgin Galactic, Mike Moses. l’appel, selon SpaceNews.

Suite à ces mises à jour et à ces tests avec le nouveau système, Virgin Galactic prévoit de faire décoller le véhicule pour ce vol d’essai en mai, suivi de deux autres vols d’essai. Le premier de ces vols supplémentaires n’accueillera que les deux pilotes, tandis que le second comprendra des employés de Virgin Galactic voyageant en tant que passagers d’essai dans la cabine du véhicule. La société s’attend à ce que ces vols aient lieu cet été, a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, lors de l’appel, selon SpaceNews.

Nouveau véhicule, nouvel an

La société a également annoncé lors de l’appel qu’elle déploierait la prochaine itération de son véhicule suborbital, baptisé SpaceShip III, le 30 mars. comme SpaceShipTwo.

« L’avenir de la flotte. Déploiement, le 30 mars », a tweeté Virgin Galactic hier (25 février) avec une image promotionnelle de ce qui semble être le véhicule.

À la suite de ces tests, la société « mettra en œuvre des améliorations et accélérera certaines mises à jour de maintenance à long terme » de l’avion WhiteKnightTwo, également connu sous le nom de VMS Eve, qui transporte les deux véhicules suborbitaux dans les airs, a déclaré Colglazier lors de l’appel, selon SpaceNews.

Ensuite, il sera temps pour les clients payants de monter à bord, a-t-il déclaré. «À la fin de cette période, nous prévoyons que VSS Unity commencera à piloter des astronautes privés et SpaceShip III sera en mesure de terminer ses essais en vol, que nous prévoyons être au début de 22», a ajouté Colglazier.

Malgré les retards persistants, pour lesquels les représentants ont partiellement blâmé la pandémie de coronavirus, la société est enthousiasmée par l’année à venir.

«Pour l’avenir, nous nous concentrons sur l’achèvement de notre programme de vols d’essai, l’expansion de notre flotte de vaisseaux spatiaux et de vaisseaux mères, et le développement de notre expérience client unique et transformatrice», a déclaré Colglazier à propos des progrès de la société en 2020 dans un communiqué de presse suivant l’appel.

