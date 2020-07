Virgin Galactic dévoile la cabine futuriste de SpaceShipTwo, son navire de tourisme spatial

Vierge Galactique est l’une des entreprises qui parie le plus tourisme spatial en ce moment, aux côtés de SpaceX et Blue Origin. Bien qu’il y ait encore quelque chose pour nous de voir les premiers clients sur leurs navires, la société a montré pour la première fois à quoi ressemblera l’intérieur des cabines pour les touristes. Une curieuse combinaison qui rappelle à la fois un avion et un vaisseau spatial.

SpaceShipTwo est le nom du vaisseau spatial qu’ils conçoivent et à partir duquel nous avons pu voir son intérieur (et quelque chose de l’extérieur). Lors d’un événement en ligne diffusé sur YouTube, ils ont expliqué comment cela cabine “basée sur l’expérience des astronautes” a été conçu.

Une cabine moderne adaptée à chaque touriste de l’espace

Composé d’un total de 12 sièges spacieuxChacun d’eux est conçu avec une multitude d’ajustements et de poignées afin que le touriste voyage confortablement aux vitesses élevées atteintes par le navire et à la faible gravité obtenue. En fait, il existe quatre tailles de siège et chacune peut être modifiée pour s’adapter à celle qui convient le mieux à chaque touriste de l’espace. Ils ont leur propre écran de dossier pour chaque siège où vous pouvez voir toutes les informations en direct.

Un aspect intéressant est celui des fenêtres, qui sont situées non seulement sur les côtés mais également sur le dessus. Contient un total de 12 fenêtres réparties autour de la cabine afin que chaque touriste ait sa propre vue. Il comprend également 16 caméras pour enregistrer toute l’expérience de voyage. Enfin, les fenêtres Virgin mettent en évidence un éclairage LED automatisé qui change en fonction de l’état du vol. Par exemple, les lumières s’éteignent soudainement lorsque l’espace est atteint afin que la Terre illuminée puisse être vue sans distraction.

Pour le moment, il faudra attendre un peu plus longtemps jusqu’à ce que nous voyions cette cabine se réaliser et, surtout, que le navire prenne son envol (les tests ne sont pas mauvais pour le moment). Bien sûr, quand il sera prêt, ce ne sera pas aussi facile que de prendre un vol en avion. Le voyage coûtera 250000 $ par personnePour l’instant, vous pouvez faire une réservation pour 1 000 $ (remboursable).

Vierge Galactique elle n’est pas la seule dans cette carrière en particulierPar exemple, SpaceX prévoit déjà d’emmener 10 touristes à la Station spatiale internationale l’année prochaine. Quelle que soit l’entreprise qui popularise le tourisme spatial, elle devra traiter quelques détails sur la mise en place de «personnes normales» dans l’espace.

